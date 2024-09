Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor vuole la Stagione 2: "Ci sono altre storie da raccontare"

Per l'attore ci sarebbero altre storie di Obi-Wan da raccontare in una potenziale seconda stagione dello show

Ewan McGregor e Hayden Christensen, due degli attori più amati del franchise di Star Wars, hanno entrambi espresso il loro interesse per una possibile seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, suggerendo che la serie potrebbe non essere del tutto archiviata dopo tutto.

Obi-Wan Kenobi è stata una delle aggiunte più recenti ai film e agli show televisivi di Star Wars e ha entusiasmato il pubblico riportando McGregor e Christensen ai loro iconici ruoli di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. Eppure, finora, la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi sembra piuttosto improbabile.

Tuttavia, secondo Variety, Ewan McGregor ha espresso il suo interesse a tornare ancora una volta sullo schermo in una potenziale seconda stagione: "Ho amato, più di ogni altra cosa, conoscere il lavoro di Alec Guinness perché lo interpretavo come un giovane uomo.... Anche adesso, con la serie, questa è la mia sfida personale: se una ripresa mi ricorda un po' lui, sono contento".

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor in una scena della serie Disney+

Tuttavia, McGregor non sembra pensare che il lavoro sia finito. Anzi, ha condiviso: "Spero davvero che avremo la possibilità di farne un'altra.... Tra il punto in cui abbiamo concluso la serie e quando Alec Guinness arriva sullo schermo con Luke Skywalker, penso che ci siano altre storie da raccontare".

Obi-Wan Kenobi non avrà una seconda stagione, ma potrebbe tornare in un film?

Come se questi commenti non bastassero a entusiasmare il pubblico di Star Wars, McGregor non è l'unico attore di Obi-Wan Kenobi che sembra essere a favore di una potenziale seconda stagione. Anche Christensen vorrebbe tornare per una seconda stagione:

"Se significa che potrò girare più scene con Ewan, allora non c'è problema, ma spero davvero che continui con il personaggio.... Da fan, è davvero entusiasmante vederlo interpretare Obi-Wan". Sebbene la Lucasfilm abbia finora indicato che non ci sarà una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, questi commenti di Christensen e McGregor fanno certamente pensare che ci sia ancora speranza.