Hayden Christensen ringrazia Ewan McGregor: "Il miglior maestro Jedi che potessi avere"

L'interprete di Obi-Wan Kenobi è stato omaggiato con la sua stella nella Walk of Fame per le strade di Hollywood

Hayden Christensen ha reso omaggio al "miglior Maestro Jedi" che ogni giovane padawan possa desiderare: il suo compagno di cast nel franchise di Star Wars Ewan McGregor.

Alla cerimonia di inserimento di McGregor nella Hollywood Walk of Fame, Christensen - che ha interpretato Anakin Skywalker/Darth Vader nei film prequel e nella serie Disney+ Obi-Wan Kenobi e Ahsoka - ha ricordato con affetto di aver incontrato suo "fratello" per la prima volta sul set australiano di L'attacco dei cloni del 2002.

"Entro in questa stanza dove mi hanno detto che ci sarà Ewan e, prima ancora di poterlo guardare, sento la sua voce. E lui esclama il mio nome con più entusiasmo di quanto credo di avessi mai sentito pronunciare prima", ha ricordato l'attore canadese. "Mi giro e lo vedo, poi viene verso di me e mi dà un abbraccio fortissimo. Un abbraccio di un calore disarmante".

Christensen: "Era chiaro che avevo incontrato una persona speciale"

L'attore ha aggiunto che McGregor, che ha interpretato il mentore di Anakin, Obi-Wan Kenobi, è stato semplicemente "la persona più gentile" durante quelle prime fasi di riprese, dicendogli quanto fosse entusiasta di lavorare con lui e di iniziare il loro allenamento con le spade laser insieme.

"È stato molto gentile con me e mi è stato subito chiaro che stavo incontrando una persona davvero speciale. Non solo come attore, ma come persona, e che stavo incontrando un amico", ha detto Christensen. Poi ha scherzato: "Un amico che in seguito mi avrebbe tagliato entrambe le gambe e mi avrebbe lasciato morto sul fianco di un vulcano, ma credo dovessi aspettarmelo".

McGregor è scoppiato a ridere e si è girato verso la folla dopo la battuta di Christensen, un rapido accenno al destino di Anakin dopo la sua straziante battaglia contro Obi-Wan alla fine de La vendetta dei Sith del 2005. Christensen ha poi proseguito: "Guardarlo incarnare questo personaggio è come assistere a una magia. E il miglior tipo di magia, non quella che comporta trucchi o giochi di prestigio, ma quella che ti fa credere in qualcosa di più grande. Perché non stava solo interpretando Obi-Wan, era Obi-Wan. Voglio dire, lui è Obi Wan. E spero davvero che avremo altri Obi-Wan, perché quest'uomo è semplicemente oro per Star Wars".

Infine, la dedica più grande ed emozionante: "Quindi, amico mio Ewan, voglio ringraziarti per essere stato il miglior Maestro Jedi che si potesse mai sperare di avere. Mi hai sempre coperto le spalle e ti ringrazio per questo. Sono così felice di essere qui con te in questo momento. È stato un onore e un'emozione poter lavorare con te, brandire una spada laser con te e, soprattutto, chiamarti amico. Ti voglio bene, fratello". Entrambi gli attori hanno parlato di una possibile Stagione 2 di Obi-Wan Kenobi.