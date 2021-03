Obi-Wan Kenobi: le riprese stanno per iniziare, ecco il cast della serie

Le riprese di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, stanno per iniziare e la produzione ha svelato il cast del progetto prodotto per Disney+.

Lo show avrà come protagonista Ewan McGregor e, come confermato alcuni mesi fa, tra gli interpreti ci sarà anche Hayden Christensen che riprenderà la parte di Anakin Skywalker/Darth Vader.

Il cast di Obi-Wan Kenobi comprende inoltre Moses Ingram, Joel Edgerton e Bonnie Piesse che riprendono i ruoli di Zio Ben e Zia Beru che hanno cresciuto Luke Skywalker, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

La sinossi ufficiale dello show con star Ewan McGregor e Hayden Christensen dichiara: "La storia inizia dieci anni dopo i drammatici eventi di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith in cui Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la rovina e la corruzione del suo miglior amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, diventato il malvagio Sith Lord Darth Vader".

Alla regia della nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, composta da sei puntate, ci sarà Deborah Chow, già dietro la macchina da presa di due episodi di The Mandalorian. Le riprese, come confermato dal protagonista, si svolgeranno nella città di Los Angeles.

I fan della saga stellare prossimamente potranno vedere sul piccolo schermo anche i progetti dedicati a Cassian Andor, Lando Calrissian, Ahsoka Tano, Boba Fett e lo spinoff di The Mandalorian intitolato Rangers of the New Republic.