Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen: "Ho trattenuto il fiato per 2 minuti e mezzo nella vasca di bacta"

Hayden Christensen, durante un'intervista recente, ha rivelato di aver trattenuto il fiato per 2 minuti e mezzo per filmare la scena nella vasca di bacta di Obi-Wan Kenobi.

Star Wars ha dato ai fan ancora più motivi per essere entusiasti di Obi-Wan Kenobi quando è arrivata la notizia che Hayden Christensen avrebbe ripreso il ruolo di Darth Vader al fianco di Ewan McGregor e la scena della vasca di bacta ha dato all'attore l'opportunità di recitare senza l'iconico costume del villan del franchise.

Obi-Wan Kenobi: Darth Vader in una scena della serie

Durante un'intervista di Cinemblend, Christensen ha raccontato alcuni retroscena relativi alla sua performance: "Ero nella vasca di bacta ed ero completamente immerso nell'acqua, ho dovuto trattenere il respiro per un sacco di tempo. Per qualche motivo non riuscivo a respirare attraverso il respiratore."

"Quando ho visto Ewan dentro la vasca sembrava che lui stesse effettivamente ricevendo ossigeno attraverso il suo perché riuscivo a vedere le bolle salire verso la superficie", ha continuato l'attore. "Io invece ho dovuto trattenere il respiro e mi sono davvero divertito. Voglio dire, la scena della vasca è stata una specie di sessione di meditazione".

Obi-Wan Kenobi: una foto di scena del terzo episodio

"Mi è piaciuto l'intero processo che mi ha permesso di portare a termine la scena della vasca di bacta. Sapevamo che avrei dovuto trattenere il respiro, quindi ho dovuto lavorare con un istruttore subacqueo per alcuni giorni. E penso che mentre stavamo girando, ho trattenuto il respiro per circa due minuti e mezzo, il che non è affatto male", ha concluso Hayden Christensen.