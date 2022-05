Obi-Wan Kenobi: la figlia di Ewan McGregor ha un cameo nella serie TV (FOTO)

Esther Rose McGregor, figlia di Ewan McGregor, fa la sua apparizione con un cameo nella serie Obi-Wan Kenobi. I fan più attenti l'avranno riconosciuta nell'episodio 2 dello show ambientato nell'universo di Star Wars.

A partire da ieri, venerdì 27 maggio, nel catalogo Disney+ sono finalmente disponibili i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi, la serie TV che riporta Ewan McGregor nei panni dell'iconico personaggio di Star Wars. Alla fine del primo episodio, la giovane principessa Leia Organa (Vivien Lyra Blair) è stata rapita e Bail Organa (Jimmy Smits) implora Obi-Wan (Ewan McGregor) di entrare in gioco e di trovare la futura leader dei ribelli. Obi-Wan obbedisce e fa rotta verso Daiyu: uno dei suoi primi incontri su questo pianeta è con un'umana dai capelli rosa di nome Tetha Grig, la quale si avvicina allo Jedi per chiedergli se vuole un po' di "spezie". La cosa interessante è che questa donna, nella vita reale, non è altro che la figlia di Ewan McGregor, Esther Rose McGregor.

Obi-Wan le dice: "Che ne dici di alcune informazioni? Sto cercando mia figlia, è stata rapita ed è su questo pianeta". Tetha risponde che se è a Daiyu non la vedrà mai più e "nessuno lascia questo posto. Anch'io ero la figlia di qualcuno una volta". Gli dà un campione gratuito delle sue merci illecite che tornerà utile nel salvataggio di Leia e, successivamente, lui si sposta alla ricerca di nuove piste. Insomma, è senza dubbio curioso che nella serie Obi-Wan dica che sta cercando sua figlia, e nel farlo parla proprio con la sua vera figlia. E quando lei risponde che una volta era la figlia di qualcuno beh, è ​​anche vero. Era la figlia di Ewan McGregor poco prima che urlassero "azione!".

Nel cast della serie troviamo anche Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, mentre gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.