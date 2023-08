Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor sta spingendo per una seconda stagione dello show

Nonostante sia stata concepita come una serie limitata da sei episodi, una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi non è affatto da escludere.

Nel 2022 Ewan McGregor ha deliziato i fan di Star Wars, riprendendo i panni dell'iconico maestro Jedi Obi-Wan Kenobi in una serie TV arrivata in esclusiva su Disney+. Nonostante sia stata concepita come una serie limitata in 6 episodi, ci sarebbero le premesse per una seconda stagione. E a quanto pare sarebbe proprio Ewan McGregor a spingere affinché venga realizzata, come spiegato dalla regista Deborah Chow ai microfoni di The Hollywood Reporter.

"Sin dal momento in cui abbiamo terminato le riprese della prima, Ewan era già pronto a mettere sul tavolo possibili idee per una seconda stagione. Sta spingendo affinchè venga realizzata. Ci sarebbero altri 10 anni pieni di storie da raccontare, si tratta della classica situazione da "mai dire mai" nonostante Obi-Wan Kenobi fosse stata concepita come una serie limitata".

La trama di Obi-Wan Kenobi è ambientata 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, in cui Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi apparirà in altri progetti di Star Wars?

Era stata la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy a parlare della possibilità di vedere Obi-Wan in altri progetti del franchise.

"Faccio sempre fatica a dire di no in maniera definitiva. Magari Obi-Wan verrà incorporato in altre storie che stiamo realizzando oppure all'interno di un film, chi lo sa? Ma per il momento Obi-Wan Kenobi rimane una serie stand-alone e non ci sono piani per un'espansione"