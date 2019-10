Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor sapeva della serie su Star Wars in arrivo da quattro anni

L'interprete di Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, sapeva del progetto di una serie tv su Star Wars in arrivo da quattro anni. A quanto pare l'attore scozzese era al corrente da tempo dei piani di Disney, ma ha tenuto la bocca chiusa finora.

Ewan McGregor in una scena di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith

Far parte del mondo di Star Wars significa essere in grado di mantenere dei segreti. Ewan McGregor si è rivelato ancor più abile del previsto, diffondendo bugie per depistare i fan riguardo alla serie su Obi-Wan Kenobi in arrivo. in un'intervista con Men's Journal, McGregor ha rivelato di essere al corrente del progetto segreto su Star Wars da anni e finalmente è sollevato all'idea di poterne parlare pubblicamente.

"E' un fottuto sollievo. Perché per quattro anni ho dovuto mentire alle persone."

I quattro anni menzionati da Ewan McGregor implicano che Disney e Lucasfilm stessero sviluppando il progetto su Obi-Wan Kenobi almeno dal 2015, epoca in cui sono cominciati a circolare rumor su un possibile film standalone dedicato al personaggio. Adesso McGregor ha specificato che il progetto in questione riguarderà, invece, una serie tv per Disney+ della durata di sei ore (un'ora a episodio) e si collocherà temporalmente tra Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e Guerre stellari:

Star Wars: confermate le serie su Obi-Wan e Cassian Andor, svelato il ritorno di Clone Wars!

"La storyline si colloca tra l'Episodio III e l'Episodio IV. L'Ordine dei Jedi si sta disgregando. Sarà interessante prendere un personaggio che conosciamo per mostrarne aspetti nascosti, il suo arco narrativo sarà molto interessante, credo, considerando il fatto che tutti i Jedi sono stati massacrati alla fine dell'Episodio III."

La serie vedrà protagonista un Obi-Wan Kenobi più saggio e maturo, che ha sperimentato una tragedia immane e che sarà un po' più vicino alla rappresentazione del personaggio fornita da Alec Guinness in Guerre Stellari. La conferma arriva dallo stesso McGregor che specifica: "Voglio avvicinarmi sempre di più al modo in cui Obi-Wan si sentiva mentre a interpretarlo era Alec Guinness. Sono più vecchio e ho i capelli ingrigiti, sarà facile per me farlo".

La serie su Obi One dovrebbe entrare in lavorazione nel 2020, con la speranza di vederla nel 2021 su Disney+.