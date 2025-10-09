Nuremberg: il trailer del film con Russell Crowe e Rami Malek mostra l'inizio dello storico processo

Il 7 novembre arriverà nei cinema americani il film Nuremberg, di cui è stato svelato il trailer che permette di vedere l cast stellare guidato da Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon impegnato nel dramma storico.

Il progetto è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival dove è stato accolto da oltre 4 minuti di applausi.

Le prime scene di Nuremberg

Nel trailer di Nuremberg si mostra che la storia raccontata sul grande schermo prenderà il via quando gli ultimi leader nazisti ancora in vita vengono arrestati e i governi di Russia, Francia, Regno Unito, e Stati Uniti decidono di processarli per i crimini commessi.

Le scene tratte dal film scritto e diretto da James Vanderbilt hanno come protagonisti anche gli attori Michael Shannon, Rami Malek, e Russell Crowe, che ha recentemente condiviso alcuni retroscena sulle riprese.

Ecco il video:

Cosa racconterà il film

Nuremberg, film basato sul libro The Nazi and the Psychiatrist scritto da Jack El-Hai, è ambientato dopo la fine della seconda Guerra Mondiale in Europa. Adolf Hitler è morto e il suo seguace e successore, Herman Göring (Crowe) è stato catturato. Gli Alleati, guidati dal determinato procuratore Robert H. Jackson (Michael Shannon), hanno quindi il compito di assicurarsi che lui e gli altri leader del regime nazista che sono sopravvissuti paghino per i crimini compiuti. Nel momento in cui Jackson viene informato dell'arresto del braccio destro di Hitler chiede immediatamente: "Cosa faranno con lui?".

Nel frattempo uno psichiatra dell'esercito americano (Rami Malek) si ritrova alle prese con un drammatico duello psicologico con Göring che lo terrà molto impegnato.

Nel cast ci sono inoltre Leo Woodall, Richard E. Grant, John Slattery, Mark O'Brien, Colin Hanks, Lydia Peckham e Wrenn Schmidt.