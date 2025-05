Fountain of Youth: peggior punteggio su Rotten tomatoes per Guy Ritchie in 8 anni

Guy Ritchie con Fountain of Youth - L'eterna giovinezza ha tentato una strada differente rispetto a quella dei suoi film più famosi e forse anche per questo motivo il suo ultimo film non ha ottenuto al momento grandi risultati su Rotten Tomatoes.

Disponibile in streaming da oggi su Apple TV+, al momento Fountain of Youth - L'eterna giovinezza ha ricevuto un deludente 45% di punteggio da parte della critica sull'aggregatore di recensioni online.

La critica sul nuovo film diretto da Guy Ritchie in attesa del pubblico

Inizialmente, Fountain of Youth aveva debuttato addirittura con il 33%, salvo poi salire al 45% ma all'appello mancano ancora le recensioni del pubblico che potrebbero cambiare totalmente le carte in tavola.

Il cast di Fountain of Youth di Guy Ritchie

Secondo The Daily Beast, il film impallidisce di fronte alla saga di Indiana Jones, dalla quale trae evidente ispirazione. Slashfilm sottolinea che l'opera di Ritchie è priva di quel senso di meraviglia ed emozione che caratterizza proprio il franchise con Harrison Ford.

Il punteggio più basso di Guy Ritchie dai tempi di King Arthur

Nonostante su Rotten Tomatoes ci siano anche recensioni più in bilico e altre positive, quello di Fountain of Youth è il peggior punteggio ricevuto da un film di Guy Ritchie dai tempi di King Arthur, che ricevette una percentuale del 31%.

King Arthur si rivelò anche un flop commerciale, con un incasso di soli 139,6 milioni di dollari, contro un budget da 175 milioni. Anche Aladdin, il remake live action diretto da Ritchie ricevette un punteggio basso dalla critica ma quasi perfetto dal pubblico, oltre ad un incasso da 1,04 miliardi di dollari, a fronte di un budget da 182 milioni.

Charlie Hunnam in una scena di King Arthur

Sarà così anche per Fountain of Youth? Un primo giudizio arriverà sicuramente nel weekend. Scritto da James Vanderbilt, Fountain of Youth racconta la storia di due fratelli separati che si mettono insieme in viaggio alla ricerca della leggendaria fonte della giovinezza. Nel cast John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez e Domhnall Gleeson.