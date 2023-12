Nuova storia d'amore per Kevin Costner?

Dopo il turbolento divorzio è in vista un nuovo amore per Kevin Costner.

Dopo il turbolento e costosissimo divorzio dall'ex moglie Christine Baumgartner, sembra che ci sia un nuovo amore in vista per Kevin Costner.

Secondo alcuni rumor l'attore premio Oscar, 68 anni, farebbe coppia con la cantante country vincitrice di un Grammy Jewel Kilcher, 49 anni.

I due sono stati avvistai per la prima volta insieme a Necker Island (una piccola isola privata delle Isole Vergini Britanniche nel Mar dei Caraibi) in occasione di un torneo di tennis finalizzato a raccogliere i fondi per i bambini bisognosi e organizzato dalla ong di Jewel Inspiring Children Foundation. Durante l'occasione i due sono stati fotografati mentre si scambiavano tenere effusioni.

Jewel ha inoltre pubblicato un post su Instagram riguardante l'evento di beneficienza ringraziando nella didascalia Costner per aver contribuito e partecipato all'evento.

"Kevin è stato così gentile da fare da mentore ai nostri ragazzi quest'anno", ha scritto condividendo un filmato con diversi momenti del viaggio. "Ogni anno, la mia fondazione @inspiringchildren e io andiamo a Necker Island per aiutare a ospitare un evento di tennis con @richardbranson per raccogliere fondi per i nostri bambini.Giocatori incredibili come @geniebouchard vengono a sostenerci giocando con le persone che vengono... è un momento incredibile, che uso per rilassarmi, riposare e giocare con mio figlio!", ha scritto Jewel nella didascalia.

Secondo alcune fonti di TMZ il legame tra la star di Yellowstone e la cantante (ex di Sean Penn) sarebbe più profondo e i due avrebbero preso insieme il volo andata e ritorno per i Caraibi e si sarebbero frequentati per più di una settimana.

La fine del divorzio

La storia d'amore tra Costner e Jewel arriva dopo la fine del divorzio con la sua ex moglie di 18 anni, Christine Baumgartner. I due condividono tre figli: Cayden, 16 anni, e Hayes, 14 anni, e la figlia Grace, 13 anni. È anche padre di Annie, 39 anni, Lily, 37 anni, e Joe, 35 anni, avuti dall'ex moglie Cindy Silva, e del figlio Liam, 27 anni, avuto dall'ex compagna Bridget Rooney. Jewel, invece, condivide il figlio Kase, 12 anni, con l'ex marito Ty Murray.