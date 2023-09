Kevin Costner, accordo di divorzio: l'ex moglie si 'accontenta' di 63mila dollari al mese

Secondo quanto rivelato da TMZ, Kevin Costner e Christine Costner hanno trovato un accordo per ufficializzare la fine del loro matrimonio durato più di diciotto anni. Questa svolta è piuttosto sorprendente se consideriamo che la coppia negli ultimi mesi è stata impegnata in una feroce battaglia legale, in seguito alla richiesta di divorzio depositata in tribunale dall'ex moglie della star lo scorso 1 maggio.

Yellowstone 4: Kevin Costner in un momento drammatico

Nella sua richiesta, Christine ha indicato la data di separazione dall'attore di Yellowstone come l'11 aprile. I due hanno tre figli: Cayden, 16 anni, e Hayes, 14 anni, oltre alla figlia Grace, 13 anni. "Kevin e Christine Costner sono giunti ad un accordo amichevole e concordato mutualmente per quanto concerne tutte le questioni relative al loro procedimento di divorzio", ha affermato un rappresentante di Kevin in una dichiarazione congiunta rilasciata dalla coppia.

Il giorno in cui la donna ha reso ufficiale la sua richiesta di divorzio, un rappresentante di Kevin aveva dichiarato: "È con grande tristezza che circostanze al di là del suo controllo hanno costretto il signor Costner a prendere parte ad una complessa procedura di scioglimento del matrimonio. Chiediamo che venga rispettata la privacy sua, di Christine e dei loro figli mentre affrontano questo momento difficile".

Highwaymen - L'ultima imboscata: Kevin Costner ospite del Red Carpet di Madrid

Nel corso degli ultimi quattro mesi, Kevin e Christine sono apparsi più volte in tribunale per definire una serie di dettagli relativi alla separazione: dalla tempistica del trasferimento di Christine dalla loro tenuta familiare a Santa Barbara, in California, ai pagamenti per il mantenimento dei loro figli da parte dell'attore de L'uomo dei sogni.

Oggi, un giudice ha stabilito che Kevin Costner dovrà pagare a Christine un importo mensile di 63.209 dollari, corrispondente all'importo proposto dall'attore dopo che la donna e i suoi avvocati avevano richiesto ben 175.057 dollari. A proposito di questa richiesta apparentemente spropositata, durante un'udienza la star di Hollywood aveva affermato: "La mia preoccupazione principale è che il tribunale mi ordini di pagare un mantenimento che supera le necessità dei miei figli e di Christine".