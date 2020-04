Now You See Me 3: Eric Warren Singer sceneggiatore del film

Eric Warren Singer sarà lo sceneggiatore di Now You See Me 3, il nuovo capitolo del magico franchise campione di incassi.

Now You See Me 3 ha finalmente trovato il suo sceneggiatore: sarà Eric Warren Singer a occuparsi del terzo capitolo del franchise della Lionsgate.

Per ora non è però stato rivelato se è previsto il ritorno sul grande schermo dei protagonisti dei film precedenti e bisognerà attendere per avere eventuali conferme.

Il franchise Now You See Me - I maghi del crimine ha incassato quasi 700 milioni di dollari ai box office mondiali. Il terzo film viene descritto come "un approccio fresco" al racconto portato sul grande schermo. Un comunicato firmato da Nathan Kahane, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Eric Warren Singer è sempre stato affascinato dall'arte dell'inganno e dell'illusione in tutte le loro forme ed è arrivato da noi proponendo una storia grandiosa che prende la mitologia di Now You See Me e spinge i Quattro Cavalieri su un nuovo livello con il nostro cast che ritornerà e i nuovi personaggi. Il franchise di Now You See Me è stato costruito sulla capacità di mantenere il pubblico sorpreso e sulle spine. Come ogni grande mago sa, non si può continuare a proporre gli stessi trucchi. Ed Eric e il suo team di illusionisti hanno in serbo qualcosa di speciale per questo nuovo film".

Jonathan Bayme e Theory 11 saranno dei consulenti e lavoreranno con i filmmaker.

Now You See Me - I maghi del crimine ha incassato ben 351 milioni di dollari a fronte di un budget di 75, mentre il sequel è arrivato a quota 334 milioni con una spesa di 90.

Nel cast originale c'erano Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo, Michael Caine e Morgan Freeman.