Now You See Me 3: nel nuovo trailer due generazioni di illusionisti uniscono le forze

Il 13 novembre arriverà nei cinema Now You See Me 3, il terzo capitolo del franchise magico che in Italia avrà il titolo L'Illusione Perfetta, e il nuovo trailer regala delle interessanti anticipazioni sulla trama. Nel film diretto da Ruben Fleischer saranno coinvolte due generazioni di illusionisti che devono unire le forze.

Cosa mostra il trailer di Now You See Me 3

Le nuove sequenze svelate nel video condiviso online mostrano i protagonisti dei precedenti capitoli dopo aver deciso di prendere strade diverse, nella vita e nel lavoro. Un'organizzazione, coinvolta in attività criminali, potrebbe però essere sconfitta e, per riuscirci, i Quattro Cavalieri dovranno entrare in azione ancora una volta e bisognerà coinvolgere dei nuovi illusionisti. La collaborazione non sarà delle più facili, tuttavia le capacità uniche di ognuno di loro diventeranno essenziali per ingannare, stupire e raggiungere l'obiettivo sperato.

Ecco il nuovo trailer di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't, che getterà le basi per un già annunciato quarto capitolo del franchise prodotto da Lionsgate.

Il successo della saga

I primi due film di Now You See Me - I maghi del crimine hanno incassato rispettivamente 350 e 334 milioni di dollari.

Tra i produttori ci sono Bobby Cohen, Alex Kurtzman e Meredith Wieck.

Il cast del terzo film è composto nuovamente da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher e Morgan Freeman. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono inoltre Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa e Rosamund Pike. La star della serie La Ruota del Tempo, in particolare, era stata lodata da Franco in una recente intervista in cui l'attore ha dichiarato: "Abbiamo alcuni nuovi personaggi divertenti, un'incredibile villain con Rosamund Pike, che è semplicemente una professionista assoluta. È tutto quello che si può volere".