L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don’t, se il 4K rende le illusioni ancora più magiche

Il terzo capitolo della saga dei Quattro Cavalieri è arrivato in homevideo grazie a Eagle Pictures anche in 4K UHD. Oltre a un fantastico video c'è la sorpresa di un potente Dolby Atmos italiano e un'ora di extra.

La magia a fin di bene, i trucchi per mettere a segno colpi all'insegna della giustizia sociale: è questo il tema che caratterizza fin dall'inizio la saga dei Quattro Cavalieri, illusionisti che usano la loro abilità contro i potenti corrotti operando sotto l'egida di un'antica e segreta società chiamata "L'Occhio". E così ora siamo arrivati al terzo film del franchise: dopo Now You See Me - I Maghi del Crimine del 2013 e Now You See Me 2 - I Maghi del Crimine del 2016, adesso è stata la volta di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't, nel quale il gruppo si ritrova dopo i dissidi seguenti al colpo di Londra.

Rosamund Pike nei panni di Veronika Vanderberg

L'unità del gruppo viene ben presto ritrovata per una missione contro la Venerberg Corporation, un sindacato criminale a livello internazionale che usa l'alta finanza per sostenere signori della guerra e mercati d'arma. Adesso il terzo capitolo della saga, che vede ancora protagonisti Jesse Eisenberg e Woody Harrelson, è arrivato anche in homevideo grazie a Eagle Pictures, che per l'occasione ha sfornato il film anche in 4K UHD con un'edizione a due dischi (all'interno anche il blu-ray e una bellissima card). Un'edizione che abbiamo potuto apprezzare e che andiamo a raccontarvi, ricordando che in commercio c'è anche una steelbook, sempre con il film in 4K.

Nel video 4K le magie diventano ancora più sbalorditive

L'edizione 4K UHD di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

La logica di un film infarcito di strabilianti illusioni visive come quello diretto da Ruben Fleischer richiede ovviamente massicci interventi di CGI integrati agli effetti pratici: ebbene il video 4K di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't riproduce tutto questo in maniera straordinaria con un quadro nitidissimo nel quale il dettaglio spicca sempre in modo incisivo su tutti gli elementi del quadro e le immagini scivolano sempre fluide nonostante le magie impossibili che stanno scorrendo sullo schermo.

Una spettacolare scena di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

Le mirabolanti scenografie sono ricche di particolari in qualsiasi condizioni di illuminazione, mentre i costumi rivelano in maniera precisa dettagli minimi, basta ad esempio citare il soprabito indossato da Morgan Freeman o alcuni degli abiti vestiti da Rosamund Pike. A questo si aggiunge un croma che sa passare con scioltezza da tonalità neutre ad altre scoppiettanti, con il lavoro di HDE e Dolby Vision che arricchisce non solo l'intensità dei colori ma anche la ricchezza delle sfumature.

Audio: la bella sorpresa dello scatenato Dolby Atmos italiano

Woody Harrelson e Morgan Freeman in una scena del film

L'edizione Eagle ci presenta un'altra bella sorpresa nella sezione audio, ovvero la presenza della traccia italiana in Dolby Atmos. A voler essere pignoli, va detto che quella inglese si ferma al DTS HD Master Audio 5.1, ma certo non possiamo lamentarci dell'upgrade nella nostra lingua. Cosa che permette di apprezzare al massimo tutte le potenzialità sonore del film, a partire dalla scena iniziale dove oltre all'ampia spazialità si può godere anche della verticalità degli effetti. Per il resto tutte le scene chiave offrono un utilizzo generoso di effetti laterali e surround, in modo da immergere lo spettatore al centro non solo dei numeri illusionistici, ma anche di semplici dialoghi o anche sequenze più movimentate come la sfrenata fuga automobilistica ad Abu Dhabi dove oltre alla spazialità si può apprezzare anche il piacevole rombo dei bassi.

Gli extra: un'ora di materiale tra approfondimenti e scene eliminate

Detto della card presente all'interno dell'edizione, sul piano dei contributi filmati gli extra propongono circa un'ora di materiale. Si parte con Cuore di pietra: Rosamund Pike è Veronika Vanderberg (7') che esamina il legame tra il diamante e il personaggio interpretato dalla Pike, per proseguire con Il Signore delle illusioni: la regia di Ruben Fleischer (8' e mezzo) che è un focus sul lavoro del regista.

Jesse Eisenberg al telefono davanti ad altri componenti del gruppo

Troviamo poi la featurette Non c'è trucco: gli effetti visivi (8' e mezzo) dedicata ovviamente ai trucchi di magia, mentre Now You See Me... Again: il cast (9') è sulla reunion della banda e dei protagonisti che interpretano i personaggi. Poi ancora Cambi d'abito: i costumi (6' e mezzo), quindi Il Castello magico: nella tana dell'Occhio (5') su una delle scene più impressionanti sul piano scenografico, quindi per finire 13' e mezzo di scene eliminate ed estese.