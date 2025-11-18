Now You See Me 4, cosa succederà nel nuovo film? "La domanda da fare è: cosa vuole L'Occhio dai protagonisti?"

Dopo il buon esordio al box-office, anche il terzo film del franchise con Jesse Eisenberg e Woody Harrelson ha convinto, tanto che si comincia già a parlare del prossimo capitolo

L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't è uscito nelle sale italiane il 13 novembre scorso e gli incassi non sono andati affatto male. La strada per raggiungere la profittabilità è ancora lunga, ma sembra che si stia già parlando di un quarto film del franchise.

Interrogati sul futuro del franchise e sulla direzione che prenderà il quarto film già annunciato della serie, il regista Ruben Fleischer e il produttore Bobby Cohen hanno cercato di riprendere a qualche domanda in merito, ovviamente senza spoilerare nulla di troppo importante sulla storia.

Partendo da un budget di 90 milioni di dollari, il terzo film di Now You See Me ha debuttato con un solido incasso di 75 milioni di dollari a livello globale, che lo mette sulla buona strada per diventare un successo (anche se di modeste dimensioni).

L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

Nei prossimo sequel l'Occhio sarà sempre più centrale

Secondo Fleischer, nella storia sarà sempre più centrale l'organizzazione dell'Occhio, che segretamente controlla le azioni dei protagonisti: "Nel terzo film entriamo un po' più nel dettaglio, quindi non si tratta tanto di ciò che faremo con i personaggi, quanto piuttosto di ciò che l'Occhio richiederà loro nei prossimi episodi. Posso promettervi che sarà pieno di magia, mistero, colpi di scena e svolte inaspettate, proprio come tutti i precedenti", ha dichiarato il regista a ComicBook.

Il produttore ha aggiunto che sarà emozionante far tornare a esibire il gruppo di protagonisti su larga scala, viaggiando ancora per tutto il mondo: "Penso che sarà sicuramente qualcosa di divertente. Inoltre, i film hanno questo fantastico elemento di diario di viaggio. Siamo stati a New Orleans, New York, Parigi, Anversa, Macao, Abu Dhabi e nel sud della Francia, quindi anche questo farà parte del progetto".

Cohen ha quindi aggiunto: "Stiamo pensando ad alcuni posti davvero fantastici dove mettere in scena la magia, dove non avete mai visto la magia prima d'ora, quindi sono felice di condividerlo con voi, ma per il resto dovrete aspettare un paio d'anni, e poi lo vedrete".

L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

Cosa racconta il terzo film di Now You See Me

La pellicola si concentra sul ritorno in azione degli illusionisti protagonisti degli eventi dei film precedenti, ma i personaggi saranno inoltre impegnati a insegnare i propri trucchi a una nuova generazione. I criminali cercheranno inoltre di compiere un ambizioso furto e impossessarsi di alcuni diamanti.

I primi due film di Now You See Me hanno incassato rispettivamente 350 e 334 milioni di dollari diventando due solidi successi finanziari per Lionsgate. Le critiche non sono state così positive tuttavia hanno concordano sull'aspetto più da "intrattenimento" del franchise.