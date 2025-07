Now You See Me 3, Dave Franco promette “più magia che mai” e sogna altri sequel

La star di Together non vede l'ora di tornare a novembre, insieme al resto del cast, nel terzo capitolo del franchise sui maghi del crimine.

Dave Franco tornerà presto nei panni del prestigiatore Jack Wilder in Now You See Me: Now You Don't, il nuovo capitolo della saga cinematografica sui maghi del crimine inaugurata nel 2013 e proseguita nel 2016.

L'attore ha alimentato le speranze dei fan di vedere un film ancora più carico di illusionismi e ne ha parlato nel corso di una recente intervista rilasciata a Screenrant.

Dave Franco promette più magia in Now You See Me 3

Il quarto film è già in lavorazione ma Dave Franco spera vivamente che possano esserci altri sequel: "Now You See Me 3 è in arrivo a novembre, la banda è di nuovo insieme, sicuramente con più magia".

Dave Franco con parte del cast di Now You See Me 2

Per l'occasione, Dave Franco si è esercitato maggiormente: "Sto imparando nuovi modi per lanciare le carte. Mi diverto un mondo con quel cast. Penso che il nostro affetto reciproco si rifletta sullo schermo, e spero di farne molti altri con loro".

Now You See Me 3 uscirà al cinema il prossimo 14 novembre.

Dave Franco elogia la cattiva del cast interpretata da Rosamund Pike

Oltre alla star di Together, torneranno in Now You See Me 3 anche gli altri membri dei Quattro Cavalieri: Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas), Woody Harrelson (Merritt McKinney) e Isla Fisher (Henley Reeves).

Ritroveremo anche Mark Ruffalo e Morgan Freeman nei ruoli di Dylan Rhodes e Thaddeus Bradley mentre verrà introdotta una nuova generazione di illusionisti interpretata da Ariana Greenblatt, Justice Smith e Dominic Sessa.

Dave Franco aveva elogiato le new entry, in particolare Rosamund Pike nei panni della cattiva del film: "Abbiamo alcuni nuovi personaggi divertenti, un'incredibile cattiva con Rosamund Pike, che è semplicemente una professionista assoluta. È tutto quello che si può volere". Nel terzo film, Ruben Fleischer torna alla regia dopo aver diretto il secondo, ereditando il franchise da Louis Leterrier.