Now You See Me 3, una star del film uguale a Luigi Mangione? "Non ho mai ricevuto così tanti messaggi"

Tornerà a novembre finalmente con il terzo capitolo della saga cinematografica sulla magia e l'illusionismo, Now You See Me, inaugurata nel 2013.

Dave Franco ha partecipato al Sundance Film Festival per presentare il suo ultimo lavoro, Together, e ha manifestato il proprio shock per il numero di persone che l'hanno contattato per la somiglianza con il presunto killer Luigi Mangione.

La somiglianza tra Dave Franco e Luigi Mangione

Il mese scorso, il ventiseienne Luigi Mangione è stato arrestato in relazione all'omicidio a sangue freddo del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson, ucciso a New York il 4 dicembre.

Dave Franco in una scena di Now You See Me

"Non ho mai ricevuto così tanti messaggi in vita mia per nessun motivo" ha raccontato Franco, che ha confermato di non aver ricevuto alcuna offerta per interpretare Mangione in un film.

Il possibile biopic su Luigi Mangione

Nonostante l'omicidio di Thompson e l'arresto del presunto killer sia di poche settimane fa, si è già diffusa la notizia di un possibile film biografico su Luigi Mangione, proprio con Dave Franco come possibile protagonista.

Nel frattempo, il regista Alex Gibney starebbe già lavorando ad un documentario su quanto accaduto, esaminando la 'meticolosa esecuzione del crimine, il manifesto del presunto assassino, il background accademico e l'indifferenza del pubblico nei confronti della vittima'.

Luigi Mangione si è dichiarato non colpevole per l'omicidio di Brian Thompson. Dave Franco tornerà al fianco della star e regista di A Real Pain candidato all'Oscar Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher, Lizzy Caplan e Morgan Freeman in Now You See Me 3.