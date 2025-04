Now You See Me: svelato il titolo del capitolo 3 e lo sviluppo del quarto film

Lionsgate ha annunciato lo sviluppo di Now You See Me 4 e il titolo del terzo capitolo del franchise 'magico', in arrivo a novembre nei cinema.

Lionsgate ha annunciato il via libera alla produzione di Now You See Me 4 durante l'evento CinemaCon che ha svelato anche il titolo del capitolo 3 del franchise.

Lo studio ha infatti condiviso qualche aggiornamento relativo a Now You See Me: Now You Don't, in arrivo nei cinema americani il 14 novembre.

L'aggiornamento sul franchise

Nel terzo capitolo di Now You See Me hanno recitato nuovamente Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher e Morgan Freeman. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono inoltre Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa e Rosamund Piuke.

I protagonisti del secondo film

Adam Fogelson, a capo di Lionsgate, ha dichiarato: "Siamo stati così felici con la director's cut che stiamo già sviluppando il prossimo capitolo. Non vediamo l'ora che gli spettatori scoprano cosa Ruben Fleischer ha fatto con il terzo film e siamo elettrizzati che farà ancora più magie con noi".

Il regista sarà nuovamente impegnato dietro la macchina da presa del quarto film.

Fleischer ha dichiarato: "Dirigere Now You See Me: Now You Don't è stato incredibilmente divertente: unisce due delle mie cose preferite: gli heist movie e la magia. E lavorare con questo cast incredibile è stato veramente magico. Ovviamente voglio continuare".

Cosa racconterà il terzo film

Now You See Me: Now You Don't mostrerà il ritorno in azione degli illusionisti al centro degli eventi dei film precedenti, ma i personaggi saranno inoltre impegnati a insegnare i propri trucchi a una nuova generazione. I criminali cercheranno inoltre di compiere un ambizioso furto e impossessarsi di alcuni diamanti.

I primi due film di Now You See Me hanno incassato rispettivamente 350 e 334 milioni di dollari.

Tra i produttori ci sono Bobby Cohen, Alex Kurtzman e Meredith Wieck.