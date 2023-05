Now You See Me 2 - I maghi del crimine stasera su Canale 20 Mediaset: trama e cast del film del 2 maggio

Stasera Canale 20 Mediaset manda in onda Now You See Me 2 - I maghi del crimine: trama e cast del film

Stasera 2 maggio su Canale 20 Mediaset va in onda Now You See Me 2 - I maghi del crimine. Il film è diretto da Jon M. Chu, la sceneggiatura è stata scritta da Ed Solomon Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

Trama di Now You See Me 2 - I maghi del crimine, il film di stasera su Canale 20 Mediaset

Un anno dopo aver conquistato con i loro trucchi alla Robin Hood il pubblico, ma anche l'attenzione dell'FBI, i Quattro Cavalieri fanno ritorno per una nuova performance nella speranza di denunciare le pratiche illegali di un magnate della finanza.

Il loro bersaglio è Walter Mabry, prodigio della tecnologia che minaccia i Cavalieri spingendoli a tirar fuori dal cilindro i loro trucchi più sofisticati. I quattro dovranno tentare dunque il tutto per tutto, dando vita a una performance unica.

Now You See Me 2 - I maghi del crimine è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 9 giugno 2016, un giorno prima rispetto all'uscita negli Stati Uniti.

La pellicola è il sequel di Now You See Me - I maghi del criminedel 2013 David Copperfield ha collaborato al film e la prima sequenza con uno dei suoi trucchi. Inoltre, l'illusionista ha rivelato il segreto della spettacolare sequenza in cui Jesse Eisenberg controlla la pioggia. Grazie all'effetto stroboscopico e all'illuminazione, l'acqua sembra muoversi contro la forza di gravità terrestre.

Qui trovate la nostra recensione di Now You See Me - I maghi del crimine, il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

