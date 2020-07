Novecento: stasera su Rai Movie il film di Bernardo Bertolucci con musiche di Ennio Morricone

Stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda il film Novecento, uno dei capolavori di Bernardo Bertolucci con musiche composte da Ennio Morricone.

L'omaggio della RAI a Ennio Morricone passa attraverso Novecento, proposto stasera su Rai Movie alle 21:10 in versione integrale. Uno dei capolavori di Bernardo Bertolucci, un film colossale anche per durata (ben 355 minuti), le cui riprese impegnarono il regista per più di due anni.

Grande romanzo per immagini ambientato nella Bassa Emiliana agli inizi del secolo scorso, alla nascita dei due protagonisti Olmo (nella versione adulta interpretato da Gérard Depardieu), figlio di contadini, e Alfredo (interpretato nella versione adulta da Robert De Niro), erede di una grossa proprietà nell'Emilia. A legarli c'è una grande amicizia che li tiene uniti nel corso di una vita intera, nonostante si trovino spesso su due fronti opposti a combattere le stesse battaglie.

Novecento: Stefania Casini con DeNiro e Depardieu

Parata di stelle incredibile per questo colossal storico-politico di Bernardo Bertolucci, dove, accanto ai due protagonisti, appaiono tra gli altri Burt Lancaster, Donald Sutherland, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli, Alida Valli e Romolo Valli.

Sequestrato per oscenità e blasfemia negli anni '70, fu un tribunale a sconfessare la decisione del Prefetto e a riportare Novecento nelle sale.