Nouvelle Vague di Richard Linklater acquistato da Netflix, la finestra di uscita nei cinema non è garantita

Netflix ha battuto la concorrenza acquistando i diritti di distribuzione di Nouvelle Vague, il film di Richard Linklater presentato in concorso a Cannes, come rivela Variety. L'acquisizione da parte del gigante dello streaming non garantisce una finestra cinematografica al di fuori delle due settimane obbligatorie necessarie per la sua permanenza nelle sale cinematografiche. Strano destino per la pellicola supercinefila, omaggio al movimento della Nouvelle Vague e al suo capostipite, Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard.

Accolto da una lunghissima ovazione e da critiche entusiastiche, Nouvelle Vague è stato talmente apprezzato da Quentin Tarantino, che ha visto il film due volte in un giorno". La pellicola, interpretata da Zoey Deutch nei panni di Jean Seberg, Guillaume Marbeck in quelli di Jean-Luc Godard e Aubry Dullin nel ruolo di Jean-Paul Belmondo, racconta la genesi di come è nato uno dei capolavori della settima arte. Questo, per Linklater, è il primo film girato in lingua francese.

Il sogno cinefilo di Richard Linkater

Parlando di Nouvelle Vague, lettera d'amore al classico di Godard, Linklater ha specificato che "non si è trattato di rifare Fino all'ultimo respiro, ma di guardarlo da un'altra angolazione. Volevo immergermi nel 1959 con la mia macchina da presa e ricreare l'epoca, le persone, l'atmosfera. Volevo passare del tempo con il pubblico della Nouvelle Vague. Ho detto a tutti gli attori, 'NON state girando un film d'epoca. State vivendo il momento. Godard è un critico noto, ma è un regista esordiente. Vi state divertendo a girare con lui, ma vi state chiedendo se questo film uscirà mai'".

A Cannes il regista ha dichiarato: "Significa tantissimo per noi essere qui stasera. Più di un anno fa giravamo proprio qui e ci siamo detti, 'Non sarebbe fantastico se potessimo finire qui a proiettare il nostro film? Sarebbe pazzesco essere qui'. Ed eccoci qui! Il cinema è magia. Per noi ha significato tantissimo cercare di ricreare quel tempo e quel luogo. Significa tantissimo nella storia del cinema, e ha significato tantissimo per ogni membro del cast, per ogni membro della troupe. Tutti hanno lavorato duramente per cercare di fare le cose per bene e ricreare questo momento. E grazie per questo momento."