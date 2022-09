Nothing Compares: la controversa carriera di Sinéad O’ Connor nel trailer del documentario

Presentato al Sundance Film Festival, Nothing Compares è un documentario, targato Showtime, incentrato sulla vita di Sinéad O'Connor. Il trailer ci forniscee qualche dettaglio in più sulla celebrità e sulla sua carriera. Diretto da Kathryn Ferguson, l'intero progetto si costruisce intorno al controverso percorso artistico e personale dell'artista, partendo dalle difficoltà e gli abusi nella sfera familiare, fino ad arrivare alla sua celebre esibizione al Saturday Night Live, nel 1992, in cui strappò in diretta una fotografia del Papa. La domanda alla base di Nothing Compares è molto semplice: Qual è la responsabilità di un creativo quando gli occhi e i riflettori del mondo sono puntati su di lui?

Locandina di Nothing Compares

La cantante Sinéad O'Connor ha una risposta immediata e concreta in merito: "Il lavoro di un artista, a volte, è quello toccare temi delicati". Partendo da tutto ciò Nothing Compares sviluppa la sua narrazione mettendo al centro quest'artista, ora 55enne, e parlando del modo in cui sta utilizzando la propria celebrità per affrontare questioni sociali importanti, come gli abusi sessuali nella Chiesa cattolica e la brutalità della polizia in Gran Bretagna.

Parlando della sua carriera Sinead O'Connor ha raccontato dello stupore provato con il successo della sua cover di "Nothing Compares 2 U", scritta e composta, all'epoca, da Prince: "È stato un tale shock per me diventare una pop star. Non è quello che volevo. Volevo solo urlare".

Nel trailer troviamo, quindi, il suo attivismo, traslato attraverso la citazione di un'intervista che fece all'inizio della carriera: "Il dovere di ogni persona verso se stessi è quello di agire in base ai propri sentimenti e dire quello che pensano quando c'è qualcosa che non va", parlando anche delle conseguenze di ciò e delle responsabilità nel farlo.

Il trailer, quindi, si concentra sulla famigerata esibizione suddetta in cui strappò una foto di Papa Giovanni Paolo II sul palco per protestare contro le accuse di abusi sui minori contro la chiesa. Questa azione, insieme ad altre performance controverse, fecero bandire la O'Connor dalla NBC, con conseguenze anche su altre esibizioni.

Nothing Compares sarà disponibile su Showtime a partire dal 30 settembre, con l'uscita nelle sale americane il 2 ottobre e nel Regno Unito e Irlanda dal 7 ottobre.