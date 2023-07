Sinéad OʼConnor: Nothing Compares è il documentario che le rende omaggio, domenica 30 luglio su SKY

Domenica 30 luglio in prima serata su Sky Arte e Sky Documentaries andrà in onda Nothing Compares, il documentario che rende omaggio a Sinéad OʼConnor, scomparsa il 26 luglio 2023.

Sinéad O'Connor è scomparsa il 26 luglio a 56 anni. A pochi giorni dalla morte, SKY le rende omaggio con il documentario Nothing Compares, in onda domenica 30 luglio su Sky Documentaries alle 21:15 in prima visione. Il racconto su una delle voci più straordinarie e sofferenti del mondo del pop sarà trasmesso in simulcast anche su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Locandina di Nothing Compares

Nothing Compares, documentario Showtime diretto da Kathryn Ferguson, presentato per la prima volta nel 2022, racconta la fenomenale ascesa della cantautrice irlandese e, attraverso contenuti d'archivio, ripercorre l'evoluzione della sua voce fino all'apice della fama mondiale, prima che la sua personalità iconoclastica la portasse all'esilio dal pop mainstream.

Concentrandosi sulle parole e le azioni profetiche di Sinéad dal 1987 al 1993, il documentario presenta un ritratto cinematografico di una figura rivoluzionaria attraverso una lente femminista contemporanea. I contenuti d'archivio mostrano i suoi video musicali più significativi e le performance di concerti, insieme a filmati mai visti prima. Il punto di partenza per questo racconto è stata un'intervista con la stessa Sinéad, nella quale l'artista condivide in maniera molto spontanea riflessioni intime e personali. A queste rivelazioni si aggiungono interviste con artisti contemporanei, musicisti e commentatori sociali che introducono temi più ampi della storia irlandese, della politica e dell'attivismo globale, riflettendo anche sull'arte, l'impatto e l'eredità lasciata da Sinéad.

Sinéad O'Connor: cosa sappiamo sulla sua morte

Sinéad O'Connor è stata ritrovata senza vita, mercoledì 26 luglio, nella sua abitazione londinese, città che amava profondamente e in cui si era ritrasferita circa un mese fa dopo 23 anni d'assenza. Mercoledì scorso gli agenti di Scotland Yard hanno ricevuto una chiamata dalla zona S24 di Londra, che si trova tra Brixton e Dulwich. Nella dichiarazione della Polizia, pubblicata da Reuters, si legge che: "La polizia è stata chiamata alle 11:18 di mercoledì 26 luglio per la segnalazione di una donna che non rispondeva a un indirizzo residenziale. Una donna di 56 anni è stata dichiarata morta sul posto. La morte non viene trattata come sospetta. Non sono state evidenziate cause mediche. Il coroner ha quindi stabilito che sarà fatta un'autopsia, i cui risultati saranno disponibili tra qualche settimana".