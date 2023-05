Nosferatu: si sono concluse a Praga le riprese del nuovo film di Robert Eggers

Collider ha confermato la fine delle riprese di Nosferatu, rilettura del classico vampiresco ad opera del regista Robert Eggers. Secondo quanto anticipato, Nosferatu offrirà una versione diversa di un mito del cinema e della letteratura dell'orrore.

L'originale Nosferatu del 1922, diretto da F. W. Murnau, è vagamente basato sull'iconico romanzo di Bram Stoker del 1897, Dracula. Influenzato pesantemente dall'espressionismo tedesco, il film muto sarebbe diventato un influente capolavoro del cinema e del genere horror. Nel 1979, Werner Herzog ha rifatto il film intitolandolo Nosferatu, principe della notte. Dopo aver firmato opere come The Witch e The Northman, Robert Eggers si misura stavolta con un classico amatissimo e noto in ogni parte del mondo.

Che cosa sappiamo del remake di Nosferatu

Robert Eggers è sceneggiatore e regista del reboot prodotto anche da Jeff Robinov, John Graham, Chris Columbus ed Eleanor Columbus.

Nella nuova versione del racconto di Nosferatu, ambientata nella Germania del diciannovesimo secolo, si mostrerà l'ossessione che lega il famoso vampiro a una giovane tormentata. Arrivato al castello del conte Orlok (alias Dracula), Thomas Hutter, che si trova lì per facilitare l'acquisto da parte del conte di una proprietà accanto alla sua, inizia a sospettare che l'uomo con cui lavora possa essere un vampiro. Prima che Hutter possa separarsi dal Conte, Orlok vede una foto di sua moglie, Ellen, e dentro di lui si sviluppa un'attrazione pericolosa che potrebbe avere conseguenze fatali.

Il cast del Nosferatu di Robert Eggers

Bill Skarsgård interpreta il famigerato vampiro della Transilvania, il conte Orlok. Lily-Rose Depp è l'oggetto della sua affezione. Nicholas Hoult interpretare il marito di Ellen e l'agente immobiliare di Orlok, Thomas Hutter. Willem Dafoe è il Professor Albin Eberhart Von Franz, Aaron Taylor-Johnson interpreta Friedrich Harding, Emma Corrin è Anna Harding, Simon McBurney veste i panni di Herr Knock e Ralph Ineson quelli del Dottor Wilhelm Sievers.

Parlando del suo ritorno all'universo dei vampiri dopo l'esperienza in Renfield, Nicholas Hoult ha detto: "Onestamente, non stavo cercando di tornare di nuovo nel mondo dei vampiri. Ma lo stile di Eggers e il suo tono sono l'opposto di Renfield e sono un tale fan del suo lavoro che sono entusiasta di far parte del suo mondo, guardarlo e imparare da lui. Penso che il film potrebbe essere davvero speciale, quindi non vedo l'ora che le persone lo vedano".