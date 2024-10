Nosferatu, Robert Eggers: "Col mio vampiro sporco e puzzolente farò il contrario di Twilight"

Il vampiro al centro di Nosferatu sarà spaventoso e puzzolente, sarà l'anti Edward Cullen di Twilight, promette il regista Robert Eggers. L'autore di The Witch e The Lighthouse si è caricato sulle spalle il peso del remake di un classico assoluto e la critica è al varco per capire come farà sua la storia immortale delle origini del Conte Dracula.

Parlando a Total Film, Robert Eggers anticipa che tornerà a rendere il vampiro spaventoso, infatti vuole che il suo Conte orlok sia l'esatto contrario di Edward Cullen:

"Siamo arrivati ​​fino a Edward Cullen, a mostrare vampiri che non fanno paura. Mi sono chiesto 'come possiamo andare nella direzione completamente opposta?' Un tempo i vampiri erano talmente spaventosi a spingere la gente a dissotterrare i cadaveri, tagliarli a pezzetti e dargli fuoco. Penso che meritiamo di nuovo un corpo spaventoso e puzzolente".

L'incredibile interpretazione di Bill Skarsgard

Per ottenere il tasso di terrore desiderato, Robert Eggers si è affidato al talentuoso Bill Skarsgård, che ha già distribuito la sua buona dose di spavento nei panni del clowm Pennywise nell'adattamento di IT di Stephen King. La sua performance nel ruolo del Conte Olr si preannunciato strepitosa, come ha confermato qualche mese fa la co-star Nicholas Hoult, dichiarando:

"È terrificante, non è Bill. Questo è ciò che è così preoccupante. Offre una performance davvero mimetica in cui non è rimasto nulla di Bill, è spaventoso e intimidatorio. La sua voce, la sua fisicità, il trucco, è davvero un personaggio meraviglioso, ha fatto un bellissimo lavoro sul personaggio."

Lo stesso Skarsgård in precedenza aveva ammesso quanto fosse difficile interpretare il Conte: "Ho pagato un prezzo molto alto. Era come evocare il male puro".

Nosferatu arriverà nei cinema italiani il 1 gennaio 2025.