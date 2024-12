Nosferatu, Nicholas Hoult si è spaventato durante la proiezione: "Ho fatto un salto incredibile"

Nicholas Hoult ha partecipato come ospite al The Graham Norton Show e ha confessato di aver trovato l'esperienza delle riprese del film e il risultato finale particolarmente spaventoso. Il film è il remake della storia di un'ossessione, quella tra il Conte Orlok e la giovane Ellen Hutter.

Nosferatu è un classico del cinema horror gotico e dopo il capolavoro di Murnau era già tornato sul grande schermo negli anni '70 grazie alla sapiente regia di Werner Herzog. Ora un altro capitolo sul grande schermo con protagonista Bill Skarsgård.

Spavento

"Non volevo fare un film spaventoso all'inizio perché è altamente stressante e mi metteva ansia" ha spiegato Hoult, che interpreta il marito di Ellen, Thomas "Tutto sembrava così reale, il che lo ha reso ancora più spaventoso per me. Durante la proiezione a Berlino, in una scena ho fatto un salto incredibile".

Primo piano di Lily-Rose Depp in Nosferatu

Scritto, diretto e co-prodotto da Robert Eggers, il film è una nuova versione del classico del cinema muto del 1922, a sua volta adattamento del romanzo scritto da Bram Stoker e famoso in tutto il mondo. Si tratta del quarto film in carriera per Eggers.

Paura condivisa

Lily-Rose Depp, che interpreta Ellen, ha raccontato che spesso le persone le chiedono se ha paura quando gira un horror e che solitamente risponde negativamente ma in alcuni frangenti di Nosferatu era davvero terrorizzata dal suo collega, Bill Skarsgård.

Nosferatu: l'inquietante primo trailer ufficiale del remake di Robert Eggers

Nosferatu include nel cast anche Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Willem Dafoe, che ha presentato il film ieri sera in un cinema di Roma sfoggiando anche il suo italiano, alla presenza della famiglia della moglie, Giada Colagrande.