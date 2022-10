Nosferatu: Nicholas Hoult potrebbe far parte del cast del film di Robert Eggers

Nosferatu, il prossimo film di Robert Eggers, sembra avrà tra i suoi protagonisti Nicholas Hoult.

L'attore è impegnato nelle trattative con i produttori e sembra vicino a stringere un accordo.

Il lungometraggio che offrirà una nuova versione di Nosferatu ha già nel suo cast Bill Skarsgård nel ruolo dell'iconico vampiro e Lily-Rose Depp che sarà la protagonista femminile della storia.

Attualmente Focus Features non ha svelato che parte potrebbe essere affidata a Nicholas Hoult, recentemente tornato sugli schermi televisivi con la serie The Great, nel caso in cui venisse coinvolto nel progetto.

La nuova versione della storia viene descritta come un "racconto gotico" all'insegna dell'ossessione tra una giovane donna tormentata e un antico vampiro della Transilvania che la tormenta portando con sé un orrore inenarrabile. La storia sarà ambientata nella Germania del diciannovesimo secolo.

Eggers è al lavoro su Nosferatu da vari anni e inizialmente il progetto doveva avere come star Anya Taylor-Joy e Harry Styles. Il progetto era stato però messo in pausa a causa di problemi con il budget, portando il filmmaker alla decisione di realizzare prima The Northman.

Il filmmaker aveva dichiarato: "Spero la produzione possa realizzarsi. Ho trascorso tantissimo tempo a documentarmi e a cercare le giuste ambientazioni. Sarebbe una vergogna se non lo realizzassimo. Il fatto che sia stato bloccato già due volte mi sembra del tutto scioccante".