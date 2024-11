Nosferatu: il look del vampiro di Bill Skarskarg ispirato a Mick Jagger

Secondo una nuova intervista, il look che il Conte Orlok di Bill Skarsgård sfoggerà in Nosferatu è stato ispirato da nientemeno che Mick Jagger, il leggendario frontman dei Rolling Stones.

La costumista del film, Linda Muir, si è espressa in merito alle ispirazioni per l'abbigliamento di Skarsgård nel film, che a suo dire ha pescato a piene mani da Jagger. Parlando con IndieWire, Muir ha dichiarato di essersi divertita a creare il costume per l'Orlok di Skarsgård, affermando che il suo cappotto era "più un mantello, come Dracula".

La costumista ha proseguito: "E poi ha sotto un bellissimo dolman, che è come una tunica... E questo è stratificato, stratificato e stratificato. Ha una seta a motivi, e ho cercato di scegliere tessuti con molti fili d'oro perché sapevo che [il direttore della fotografia] Jarin [Blaschke] avrebbe usato la luce del fuoco e delle candele e questa bellissima luce lunare. Quindi cose che potessero scintillare e riflettersi per dare la forma di un contorno".

"E poi ha una specie di pantaloni alla Mick Jagger", ha aggiunto Muir, "che sono color senape, una specie di filo d'oro lucido, pantaloni attillati e una bella fascia in vita. E poi ha delle calzature davvero cool. Sono in pelle. Sono come dei muli, quindi una scarpa da ginnastica. Ma per sicurezza e comodità, hanno dato a Bill altri 4 pollici circa in quella che è già una sagoma molto bella, sottile e alta".

Skarsgård ha dovuto anche indossare un'imbracatura vicino al corpo a causa del peso del mantello, del calore e del trucco. "Abbiamo quindi cercato di fare in modo di liberarlo il più rapidamente possibile", ha continuato Muir. "Abbiamo cercato di raffreddarlo tra una ripresa e l'altra, tra un set e l'altro, e di non affaticarlo a furia di andare in giro con questa roba".

Ricordiamo che Nosferatu, quarta regia di Rober Eggers, uscirà nelle sale italiane il 1° gennaio 2025, circa una settimana dopo che negli Stati Uniti dove invece è previsto per il giorno di Natale. Nel cast insieme a Skarsgård ci saranno anche Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin.