Da Nosferatu ai licantropi: Robert Eggers spiega perché non farà mai un film ambientato nel presente

Il regista è noto per le sue ambientazioni in epoche molto lontane da quelle odierne e ha recentemente motivato tale scelta

Il regista di Nosferatu, Robert Eggers, non ha alcuna intenzione di girare un film ambientato ai giorni nostri e ha recentemente spiegato le sue motivazioni per tale scelta, che non è affatto casuale.

"La sola idea di dover filmare un'automobile mi fa star male", ha dichiarato il regista a Rotten Tomatoes, quando gli è stato chiesto se avrebbe mai realizzato un film contemporaneo. "E l'idea di filmare un cellulare è semplicemente la morte. E per fare una storia contemporanea devi filmare un cellulare. È così che va la vita. Quindi, no".

Ma fino a che punto dell'era moderna potrebbe spingersi Eggers in un suo eventuale film? "Potrei arrivare potenzialmente fino al 1950", ha risposto. "Ma se fosse prima della Seconda Guerra Mondiale sarebbe più stimolante per la mia immaginazione".

Nosferatu: una foto dal set del film

Il successo di Nosferatu e i progetti futuri

Eggers, reduce dalla rivisitazione dell'horror vampiresco, con il quale ha guadagnato quattro nomination agli Oscar 2025 si dedicherà quest'anno alle riprese di Werwulf, ambientato nell'Inghilterra del XIII secolo e la cui data d'uscita è già stata fissata per il 2026. A quanto pare anche i dialoghi del film saranno accurati per il periodo.

Nosferatu, Nicholas Hoult si è spaventato durante la proiezione: "Ho fatto un salto incredibile"

Inoltre, ha in cantiere un sequel a sorpresa di Labyrinth, anche se non sono ancora stati rivelati ulteriori dettagli su quest'ultimo progetto, annunciato solamente poche ore fa.

Nosferatu, invece, è interpretato da un irriconoscibile Bill Skarsgård nei panni del vampiro, con Lily-Rose Depp e Nicholas Hoult nei panni di Ellen e Thomas Hutter, e Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe a completare il cast. Il film ha riscosso un enorme successo, incassando oltre 157 milioni di dollari in tutto il mondo, ed è ora disponibile in digitale in una versione estesa di quattro minuti.