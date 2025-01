Labyrinth avrà un sequel: Robert Eggers si occuperà del film

Labyrinth, il film cult con Jennifer Connelly e David Bowie, avrà un sequel e alla regia ci sarà Robert Eggers, reduce dal successo che sta ottenendo nelle sale di tutto il mondo Nosferatu.

Il filmmaker ha trovato infatti un accordo con TriStar Pictures e, per ora, non sono stati svelati i dettagli relativi alla trama del nuovo capitolo della storia.

Cosa raccontava Labyrinth

Il film Labyrinth - Dove tutto è possibile, arrivato nelle sale nel 1986 con la regia di Jim Henson, raccontava la storia della sedicenne Sarah che deve intraprendere una pericolosa avventura per salvare il fratello Toby (Toby Froud), che per errore ha fatto portare via, cercando quindi di recuperarlo dalle grinfie del re goblin Jareth (David Bowie).

Il fantasy aveva incassato solo 34 milioni di dollari a fronte di un budget di 25 milioni, tuttavia è diventato nel corso degli anni un vero e proprio cult, in grado di dare vita a romanzi, fumetti, videogiochi ed eventi di vario genere.

I primi dettagli del sequel

Robert Eggers, con Nosferatu, ha ottenuto poche ore fa quattro nomination agli Oscar nelle categorie Miglior Fotografia, Migliori Costumi, Migliori scenografie, e Miglior Trucco e acconciature.

Il filmmaker si occuperà della regia e scriverà la sceneggiatura del sequel insieme a Sjon, suo collaboratore in occasione di The Northman e del futuro Werwulf, di cui proprio ieri è stata annunciata la data di uscita nelle sale americane e che dovrebbe raccontare una storia legata al mondo dei licantropi, proseguendo così le esperienze del regista nel mondo ad alta tensione e con atmosfere vicine agli horror.

Nel team della produzione di Labyrinth 2 ci saranno inoltre Chris ed Eleanor Columbus, Lisa Henson e Brian Henson.