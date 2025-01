Robert Eggers tornerà nei cinema con Werwulf, ecco la data di uscita

Robert Eggers collaborerà nuovamente con Focus Features dopo Nosferatu: il regista ha infatti deciso che il suo prossimo pregetto sarà Werwulf.

Lo studio si occuperà della produzione e dei finanziamenti del lungometraggio e il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con Chris ed Eleanor Columbus.

Il prossimo film di Eggers

Werwulf sarà scritto da Robert Eggers in collaborazione con Sjón, con cui aveva già firmato lo script di The Northman. La data di uscita nelle sale americane del film è stata fissata al Natale 2026.

Come suggerisce il titolo, Werwulf avrà al centro della trama dei licantropi. Le fonti di The Hollywood Reporter sostengono inoltre che la storia sia ambientata nell'Inghilterra del tredicesimo secolo. Nei dialoghi ci saranno anche termini e dialoghi tipici dell'epoca in cui si svolgono gli eventi. Eggers, inizialmente, aveva pensato di girare l'opera totalmente in bianco e nero, tuttavia avrebbe cambiato idea.

L'indagine dell'oscurità nel cinema di Robert Eggers, da The Witch a Nosferatu

Il regista ha collaborato con Focus Features in occasione di tutti i suoi film, compresi The Witch e The Lighthouse, che potevano contare anche sul sostegno di A24.

Il successo di Nosferatu

Nosferatu ha, fino a questo momento, incassato 156,3 milioni di dollari in tutto il mondo dopo otto settimane di programmazione nelle sale. Dopo 27 giorni di presenza nei cinema, inoltre, l'horror gotico con star Lily Rose Depp e Nicholas Hoult è stato distribuito nei circuiti di video on demand.

Attualmente il lungometraggio ha registrato i migliori dati per quanto riguarda gli incassi ottenuti da un'opera di Eggers. Nosferatu ha ad esempio debuttato a quota 21,6 milioni di dollari dopo tre giorni, salendo a 40,8 dopo cinque giorni, mentre The Northman aveva esordito con 12,2 milioni di dollari per poi, successivamente, uscire dalla programmazione con un totale di 69,6 milioni di dollari.