Nosferatu: il letto sarcofago in vendita a 20.000 dollari

Sullo shop online di NBCUniversal è stato messo in vendita un letto che ha tutte le caratteristiche del sarcofago in cui giace il vampiro protagonista di Nosferatu, il film di Robert Eggers al cinema dal 1° gennaio.

Il letto a forma di sarcofago da oltre 110 chili e lungo più di otto piedi di Nosferatu è stato messo in vendita. Focus Features ha annunciato la messa in vendita di una replica del luogo di riposo del famoso vampiro al centro del nuovo film di Robert Eggers.

L'oggetto di Nosferatu è stato messo in vendita al prezzo di 20.000 dollari e appare proprio come ci si aspetterebbe dal giaciglio del terrore della Transilvania, con un aspetto davvero ingombrante e particolarmente imponente.

Le caratteristiche del letto

Ecco la descrizione ufficiale del sarcofago:"Realizzato a mano con materiali di alta qualità, inclusa una base in legno con intricati intagli. Questi sarcofagi da collezione presentano anche un interno distintivo con un materasso su misura e un coperchio imbottito per un'apertura facile al calar del sole".

Il sarcofago è stato inserito nello shop online in vista delle festività ma il resto dei prodotti nel sito ufficiale di NBCUniversal, in particolare i letti realizzati su ordinazione, potrebbero non arrivare in tempo per Natale.

Nosferatu di Robert Eggers, remake di un grande classico

Scritto, diretto e co-prodotto da Robert Eggers, Nosferatu è in realtà il remake di un classico del cinema horror, il film espressionista del 1922, Nosferatu il vampiro, diretto da Friedrich Murnau.

Come la pellicola a cui si ispira, anche il film del 2024 è ambientato nella Germania del 1838 e racconta la storia di una giovane coppia di sposi, Thomas ed Ellen Hutter, perseguitati dal perverso conte Orlok, che è in realtà un antico vampiro della Transylvania.

Nel cast del lungometraggio, il quarto nella carriera di Eggers, troviamo Lily-Rose Depp nel ruolo di Ellen Hutter, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe e Bill Skarsgård.

Le riprese si sono svolte tra Praga, la Romania, la Repubblica Ceca e la cittadina tedesca di Lubecca.