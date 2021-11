Norman Reedus, Sean Patrick Flanery e il regista Troy Duffy riuniti per The Boondock Saints III

Norman Reedus e Sean Patrick Flanery torneranno a interpretare i gemelli irlandesi Connor e Murphy MacManus in The Boondock Saints III.

I Boondock Saints sono tornati. Il regista Troy Duffy si è riunito con Norman Reedus e Sean Patrick Flanery per realizzare The Boondock Saints III, nuovo capitolo della saga dei fratelli gemelli irlandesi Connor e Murphy MacManus.

Norman Reedus e Sean Patrick Flanery in una scena del film The Boondock Saints II: All Saints Day

I MacManus si improvvisano vigilantes dopo aver annientato due mafiosi russi per autodifesa, e poi hanno un'illuminazione per liberare la loro città natale, Boston, da tutti i crimini mentre vengono braccati da un agente dell'FBI (Willem Dafoe) che non può fare a meno di ammirare la loro abnegazione.

Shaun Redick e Yvette Yates Redick di Impossible Dream Entertainment produrranno The Boondock Saints III con Don Carmody e Troy Duffy. Le riprese inizieranno a maggio 2022, quando Sean Patrick Flanery avrà concluso l'impegno con The Boys e Normal Reedus sarà libero da The Walking Dead.

"I fan hanno amato questi personaggi per 20 anni", ha dichiarato il regista Troy Duffy a Deadline. "Usano termini affettuosi come i fratelli o i ragazzi. Li abbiamo lasciati in prigione alla fine di The Boondock Saints 2 - Il giorno di Ognissanti e i fan vogliono sapere cosa gli è successo. Norman e Sean sono stati una forza trainante per mantenere questo franchise sulla buona strada e aprire nuovi orizzonti per quanto riguarda la trama. I fan stavano aspettando da tempo. Me lo chiedono letteralmente ogni giorno e sono davvero entusiasta di lavorare con Impossible Dream per rendere Boondock III una realtà".

