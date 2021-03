The Walking Dead 10: Norman Reedus voleva adottare il cucciolo di cane con cui ha recitato

The Walking Dead ha proposto un episodio dedicato al passato di Daryl in cui si svela inoltre dove ha incontrato per la prima volta il cane che i fan hanno visto dalla nona stagione e Norman Reedus ha svelato che avrebbe voluto adottare il cucciolo usato nelle riprese.

L'attore ha condiviso questo dettaglio del dietro le quinte dello show in un'intervista rilasciata per una featurette della serie.

Norman Reedus, parlando del secondo episodio bonus della decima stagione di The Walking Dead, ha spiegato: "Quel cane è della razza che preferisco. Semplicemente amo i pastori tedeschi. E vedere il cane di Daryl da cucciolo mi ha realmente entusiasmato".

L'attore si è immediatamente innamorato dell'esemplare coinvolto nelle riprese e ha rivelato di aver chiesto se fosse possibile adottarlo. I proprietari hanno però spiegato alla star che non era possibile: "Mi hanno detto 'Assolutamente no. Questo è il nostro super cucciolo e non puoi averlo'". Norman Reedus ha quindi sottolineato: "Ho realmente apprezzato quella giornata. Non vedevo l'ora di avere a che fare con la 'giornata del cucciolo'".

La showrunner Angela Kang ha inoltre spiegato l'importanza di Cane, il fedele compagno di Daryl, dichiarando: "Abbiamo sempre pensato, per quanto riguarda il lavoro come autori, che il cane fosse di qualcuno con cui aveva stabilito un legame durante il tempo trascorso da solo dopo la scomparsa di Rick".

La produttrice Denise Huth ha aggiunto: "Fino a quel momento abbiamo pensato che avesse trascorso quei sei anni cercando Rick e basta. Ma è tornato con questo cane e penso che tutti ci fossimo chiesti 'Da dove arriva il cane?'".

Nella puntata intitolata Trovami si scopre così che Daryl ha incontrato il cucciolo che in realtà era di Leah, una donna che viveva da sola e di cui si raccontano alcuni tragici dettagli della sua vita. La donna scompare poi misteriosamente e Huth ha spiegato: "Daryl non sa cosa le è accaduto, ma quel periodo della vita fa decisamente parte di lui. E, ovviamente, il suo cane è con lui ogni minuto. Quindi c'è un ricordo costante di questa donna e di quel rapporto nella sua vita".