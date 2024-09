Sally Rooney: "Dopo Normal People ho capito di non appartenere al mondo della tv"

La scrittrice Sally Rooney ha spiegato perché non sta accettando nuovi accordi per adattare in serie tv il suo terzo romanzo, nonostante il successo di Normal People.

Sally Rooney ha spiegato che non ha intenzione di accettare un possibile accordo per adattare il suo terzo romanzo Dove Sei, mondo bello in una serie tv dopo quanto accaduto con Persone normali e Parlarne tra amici.

La scrittrice, che sta promuovendo il suo nuovo libro Intermezzo, ha inoltre sottolineato che non ha provato la sensazione di appartenere al mondo della televisione.

Una pausa dal mondo della tv

Intervistata dal New York Times, Sally Rooney ha spiegato perché non ha stretto nuovi accordi per realizzare un nuovo adattamento delle sue opere dichiarando: "Sentivo che fosse arrivato il momento di concedermi una pausa da quel mondo e lasciare che il romanzo andasse avanti in modo indipendente per un po'".

I protagonisti di Normal People

La scrittrice ha co-firmato la sceneggiatura di Normal People, progetto che ha regalato la fama internazionale a Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones, mentre in occasione di Parlarne tra amici ha accettato solo di essere una delle produttrici esecutive della serie.

Un mondo diverso dalla letteratura

Sally ha ribadito che, dopo aver lavorato all'adattamento per il piccolo schermo del libro Persone normali, è giunta a una conclusione: "Ho sentito di non appartenere al mondo della tv. L'esperienza è stata, sotto molti aspetti, fantastica, grazie al team di persone coinvolte, ma sembrava anche un lavoro davvero importante. Poi, quando lo show è andato in onda, sembrava davvero molto per quanto riguarda le conversazioni che ha generato e la quantità dell'attenzione mediatica. Ho pensato: 'Okay, ora so a cosa appartengono i miei libri ed è tutto quello che voglio fare'".

L'intenzione è quindi quella di concedersi una pausa dagli adattamenti televisivi e non occuparsi di altri progetti.

Normal People, la recensione: molto più che una storia d'amore e un teen drama

Normal People raccontava la storia di Connell, un giocatore di football amato, di bell'aspetto ed atletico, e di Marianne, che è una persona solitaria, orgogliosa, che gode di scarsa popolarità ed intimorisce. La giovane, inoltre, fa di tutto per evitare i suoi compagni di classe e sfida l'autorità degli insegnanti. Tra i due si stabilisce un legame quando Connell va a prendere la madre Lorraine (Sarah Greene) al lavoro presso l'abitazione di Marianne .