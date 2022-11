Nope: il video del momento in cui Jordan Peele rivela a Brandon Perea che fa parte del cast

Jordan Peele ha mostrato al suo pubblico il momento in cui ha scelto Brandon Perea per il cast di Nope, rivelando anche qualche dettaglio in più sull'audizione.

Jordan Peele è tornato a parlare del suo Nope, condividendo con un video un momento estremamente intimo e genuino di Brandon Perea. La sua reazione all'ottenimento della parte non ha eguali in termini emotivi, come dimostra il filmato pubblicato online dal regista per svelare quanto accaduto quando gli ha annunciato che farà parte del cast.

Il video, pubblicato per la prima volta durante un evento ospitato dalla Critics Choice Association, sul TikTok di Monkeypaw Productions, ci mostra la primissima reazione di Brandon Perea nell'apprendere di aver ottenuto la sua parte in Nope, con Peele che sceglie di riscrivere parte del copione pur di averlo a bordo. Qui il regista ha anche confessato di aver allungato i tempi della sua audizione, facendolo tornare a recitare una seconda volta pur sapendo già che lo avrebbe preso.

Hideo Kojima e Jordan Peele parlano in un podcast della creazione di Nope

Brandon Perea interpreta il ruolo di Angel Torres in Nope, il tecnico di un negozio di elettronica che si ritrova invischiato nelle faccende dei protagonisti del film, arrivando a giocare un ruolo sempre più centrale nei loro piani. Vi ricordiamo che Nope ha continuato a incassare oltre 170 milioni di dollari in tutto il mondo dopo la sua uscita, ottenendo il plauso di pubblico e critica.