Non mi uccidere, al via le riprese del film: Twilight in Alto Adige

Sono iniziate le riprese in Alto Adige di Non mi uccidere il nuovo film di Andrea De Sica che ha per protagonisti i giovani Mirta e Robin, interpretati da Alice Pagani, reduce dal successo di Baby, e Rocco Fasano, uno dei protagonisti della serie di successo Skam Italia. Un film che dalle prime immagini e dai temi rievoca il fenomeno di Twilight.

La trama di Non mi uccidere è incentrata su Mirta, che ama Robin alla follia. Lui le promette che sarà amore eterno. In una notte di luna piena la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e non può che sperare che Robin faccia lo stesso, proprio come le aveva promesso. Ma niente è come prima. Mirta capisce di essersi trasformata in una creatura che per sopravvivere si deve nutrire di carne umana. Ha paura. Braccata da uomini misteriosi, combatte alla disperata ricerca del suo Robin.

Non mi uccidere: Alice Pagani e Rocco Fasano con Andrea De Sica nella prima foto

Completano il cast Silvia Calderoni, Fabrizio Ferracane, Sergio Albelli, con Giacomo Ferrara e la partecipazione di Anita Caprioli. Andrea De Sica torna sul set - dopo il felice esordio de I figli della notte e la serie di successo Baby oggi giunta alla terza stagione - con un teen drama, una intensa storia d'amore dalle tinte horror, scritto da Gianni Romoli, il collettivo GRAMS e lo stesso Andrea De Sica e liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Chiara Palazzolo.

Non mi uccidere: Alice Pagani e Rocco Fasano nella prima foto

Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Vivo film (Marta Donzelli e Gregorio Paonessa), con il supporto di IDM Südtirol - Alto Adige e MIBACT - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

La fotografia è di Francesco Di Giacomo, la scenografia di Daniele Frabetti, i costumi di Chiara Ferrantini, il montaggio di Pietro Morana, il casting di Gabriella Giannattasio. Le musiche originali sono composte da Andrea Farri e Andrea De Sica. Il film sarà distribuito in sala da Warner Bros. Pictures nel 2021.