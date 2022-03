Non Ho Mai... 4 sarà l'ultima stagione della serie Netflix

Non ho mai... 4 ha ottenuto il via libera da parte di Netflix e gli episodi della prossima stagione concluderanno la storia della giovane Devi.

I creatori dello show, Mindy Kaling e Lang Fisher, hanno annunciato il rinnovo via Twitter, svelando inoltre quando arriveranno gli episodi della terza stagione.

Non ho mai... ritornerà sulla piattaforma di streaming con la stagione 3 in estate e i fan dovranno ancora attendere per sapere la data esatta.

Mindy Kaling e Lang Fisher hanno sottolineato nel loro tweet che sono "assolutamente elettrizzati per la quarta e ultima stagione. Non vediamo l'ora di rivelarvi tutte le bollenti storie d'amore e le avventure esilaranti che abbiamo in serbo per voi. Grazie a tutti i nosti fan per il vostro sostegno, specialmente a voi fan delle coppie #Bevi e #Daxton. Vi vogliamo bene".

La comedy ha come protagonista Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo di Devi, una teenager indiano-americana che affronta la pressione legata alla sua vita a casa, tra cui la perdita dell'amato padre, senza dimenticare un complicato triangolo sentimentale, amicizie in fase di sviluppo e confusione emotiva interiore.

La voce narrante dello show è quella di John McEnroe, mentre nel cast ci sono anche Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Lee Rodriguez e Ramona Young.

Lo show è prodotto da Kaling e Fisher, che ha inoltre il ruolo di showrunner.