Non ho mai...: in un video le audizioni dei protagonisti e i loro momenti memorabili

La serie Non ho mai... ha salutato i fan con gli episodi della stagione 4 e un nuovo video regala i momenti memorabili dei protagonisti, dalle audizioni alle première della serie.

Non ho mai..., una delle serie più apprezzate dagli spettatori di Netflix, si è conclusa con la stagione 4 e, durante l'evento TUDUM, è stato presentato un video in cui si vedono i momenti memorabili vissuti dai protagonisti.

Il filmato è infatti un montaggio che spazia dalle audizioni del cast al loro incontro con i fan alle anteprime, non dimenticando nemmeno gli attimi divertenti vissuti sul set e le prove.

Il capitolo finale della storia

Non ho mai... si è conclusa con gli episodi della quarta stagione.

La serie, ambientata ai giorni nostri, racconta la vita complicata di un'adolescente americana di prima generazione di origini indiane ed è interpretata da Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo di Devi, una studentessa modello del liceo che finisce spesso in situazioni difficili a causa del suo carattere complicato e della sua emotività.

La serie è prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, mentre la produzione esecutiva è affidata a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.

Non ho mai è stato ideato da Lang Fisher e Mindy Kaling.

Non ho mai... 4, la recensione del finale: raggiungere l'età adulta, in nome del padre

Nelle puntate che concludono la storia, Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) affronta l'ultimo anno del liceo, un periodo difficile per gli adolescenti che si apprestano a divenire giovani adulti, in particolare per i protagonisti che devono diplomarsi, i loro amici e i membri delle loro famiglie.

Nel cast ritroviamo anche Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Lee Rodriguez, Ramona Young e, ovviamente, Darren Barnet e Jaren Lewison.