Non ho mai... 3, su Netflix in streaming da oggi

Oggi 12 agosto 2022 arrivano in streaming su Netflix gli episodi di Non ho mai... 3, la penultima stagione della serie che racconta le disavventure della simpatica Devi.

In questa terza stagione la teenager fa il suo ingresso al liceo accanto a Paxton, con cui ha ufficialmente iniziato una relazione. La situazione fa emergere gelosie e rivalità, oltre a molti dubbi che potrebbero essere alimentati anche dalle interazioni con Ben e dall'entrata in scena di un affascinante studente indiano. La comedy Non ho mai..., creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, ha come protagonista Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo, appunto, di Devi.

Non ho mai... 2: una scena della serie

La teenager indiano-americana affronta la pressione legata alla sua vita a casa, tra cui la perdita dell'amato padre, senza dimenticare un complicato triangolo sentimentale, amicizie in fase di sviluppo e confusione emotiva interiore. La voce narrante dello show è quella di John McEnroe, mentre nel cast ci sono anche Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Lee Rodriguez e Ramona Young. Lo show è prodotto da Kaling e Fisher, che ha inoltre il ruolo di showrunner. La serie Non ho mai..., come già annunciato da Netflix, si concluderà con la stagione 4.