Non ho mai... 2, su Netflix in streaming da oggi

Non ho mai... 2, seconda stagione della serie creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 15 luglio 2021 con tutti gli attesi episodi inediti!

La prima stagione di Non ho mai... ruota attorno alla complessa vita di una teenager indoamericana. Dopo un anno orribile, Devi Vishwakumar vuole assolutamente cambiare status sociale ma gli amici, i sentimenti e la famiglia non le renderanno semplice il raggiungimento del suo obiettivo. La seconda stagione della serie continuerà a raccontare le disavventure del personaggio alle prese con nuove relazioni sentimentali e delusioni.

Non ho mai...: Darren Barnet in una scena della serie Netflix

Il teen drama ideato dall'attrice e autrice Mindy Kaling (The Mindy's project) e scritto insieme a Lang Fisher, ha imparato la lezione di John Hughes: è possibile parlare di adolescenza in maniera seria ma leggera, toccare delle problematiche calde di questa età ma con i toni della commedia e un linguaggio ironico che sa prendersi in giro pur ricalcando la realtà. Su Rotten Tomatoes la serie ha un punteggio incredibile, il 96% di recensioni positive da parte dei critici, con un voto medio del 7.8/10.

