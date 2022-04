Non è un paese per vecchi, Josh Brolin: "Penso che i fratelli Coen mi abbiano preso in giro sul set"

L'attore Josh Brolin ha ricordato un momento delle riprese del film Non è un paese per vecchi, svelando che pensa di essere stato preso in giro dai fratelli Coen.

Josh Brolin è convinto che i fratelli Coen si siano presi gioco di lui durante le riprese di Non è un paese per vecchi.

L'attore ha infatti condiviso un divertente aneddoto durante una sua partecipazione allo show YouTube Hot Ones.

L'attore Josh Brolin ha infatti parlato delle riprese del film Non è un paese per vecchi, in particolare di una scena in cui non aveva nessuna battuta. La star faceva riferimento al momento in cui il suo personaggio trova il cadavere di un uomo accanto a un albero.

Brolin ha raccontato: "Mentre stavamo girando Non è un paese per vecchi tutto era piuttosto delineato e sapevi cosa stavamo facendo, non c'era molto dialogo quindi non c'era molto con cui sperimentare o da cambiare". L'attore ha aggiunto: "Quando ho trovato il sacchetto e l'ho aperto ho detto 'Non pensate che dovrebbe dire qualcosa? Guarda il tizio morto e si guarda intorno. Si capisce che sta pensando alla situazione, a quello che vuole fare, e non dovrebbe esserci qualcosa?'. E Joel Coen ha risposto 'Come cosa?'. E ho detto 'Non lo so, come un 'huh' o un 'hm'".

I due registi hanno quindi proseguito il discorso dicendo: "E hanno detto 'C'è altro?'. E ho reagito dicendo 'Qualcosa tipo 'hmmm'?'. E loro sono andati avanti 'Che altro?'. E a quel punto stai pensando 'Mi stanno prendendo in giro, giusto?'".

Josh Brolin ha sottolineato: "Ho fatto circa sei versioni del suono ed Ethan ha detto 'Prova il secondo'. Quindi ho fatto il secondo e ogni volta che l'abbiamo proiettato sapevo sempre dove si trovava Ethan nella sala perché quando arrivava quel momento scoppiava sempre a ridere". L'attore è così rimasto nel dubbio: "Quindi era uno scherzo o ha aiutato il film e migliorato la scena? Non lo sapemo mai".