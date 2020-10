Non è un paese per vecchi, su Netflix in streaming da oggi

Non è un paese per vecchi, il gran film dei fratelli Coen con Javier Bardem e Josh Brolin, sbarca in streaming su Netflix da oggi 1 ottobre!

Da oggi 1 ottobre in streaming su Netflix appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di cinema con Non è un paese per vecchi, il film diretto da Ethan e Joel Coen nel 2007, vincitore di 4 Oscar e diventato una delle pellicole più apprezzate di sempre dei due registi americani.

Non è un paese per vecchi, secondo gli appassionati, è il film che tutti gli amanti del cinema aspettavano, perché rappresenta un ritorno al cinema più noir e sanguinolento del primo periodo (Sangue facile, Crocevia della morte) ma allo stesso tempo non rinuncia ai personaggi eccentrici e così profondamente vitali (e divertenti) dei vari Fargo o Il grande Lebowski. Tratto dall'omonimo romanzo di Cormac McCarthy, lo script prende avvio in Texas con il ritrovamento da parte di Llewelyn di due milioni di dollari appartenuti a dei trafficanti di narcotici, e si trasforma presto in una caccia tra gatto e topo, in cui si inserirà un serial killer psicopatico e, ovviamente, la polizia locale.

Javier Bardem in una scena del film Non è un paese per vecchi

Non è un paese per vecchi è stato l'assoluto protagonista della serata degli Oscar del 2008: suoi, infatti, i premi al Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura e Miglior Attore Non Protagonista (un inquietante e stupefacente Javier Bardem). Nel ricco cast, anch'esso premiato attraverso il premio principale degli Screen Actor Guild, troviamo anche Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Tess Harper, Beth Grant, Barry Corbin, Richard Barela e Stephen Root.

