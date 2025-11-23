Non così vicino con Tom Hanks su Rai 1: trama e cast del film di stasera 23 novembre

Vedovo burbero e solo, Otto (Tom Hanks) deve affrontare il lutto e la solitudine finché l'arrivo di vivaci vicini cambierà il suo mondo chiuso e lo condurrà a nuove relazioni

Tom Hanks torna in prima visione TV con Non così vicino, un dramedy in onda stasera, domenica 23 novembre, alle 21:30 su Rai 1. Un film che mescola ironia e profonda malinconia, raccontando come l'amore e l'amicizia possano inaspettatamente riaccendere il gusto per la vita anche nell'animo più burbero.

Trama: Il burbero Otto e l'inattesa rinascita

Il film è il ritratto di Otto Anderson, un uomo di 63 anni, vedovo, appena andato in pensione, che ha perso ogni interesse nella vita. Solitario, metodico e terribilmente irritabile, Otto è il guardiano scorbutico del suo quartiere, ossessionato dal rispetto delle regole e della pulizia. Il suo unico scopo è quello di ricongiungersi con la defunta moglie, Sonya, attraverso ripetuti e goffi tentativi di togliersi la vita.

Tuttavia, il destino (e il rumore molesto) ha in serbo per lui un piano diverso. Quando una vivace famiglia ispanica si trasferisce nella casa accanto, la vita di Otto viene letteralmente sconvolta dall'irruzione della vulcanica Marisol, una donna forte e incinta, mamma di due bambine e in attesa del terzo figlio, che non si lascia intimidire dal suo carattere spigoloso. L'insistenza e la generosità di Marisol e della sua famiglia finiranno per irrompere nel guscio di Otto, costringendolo ad aiutare il prossimo e, inaspettatamente, a riscoprire il valore della comunità e l'urgenza di sentirsi ancora necessario.

Cast del film Non così vicino

Il film è diretto da Marc Forster (noto World War Z e per Neverland- Un sogno per la vita, che ha avuto una nomination agli Oscar come Miglior Film).

Tom Hanks - Otto Anderson: il protagonista, vedovo e burbero.

