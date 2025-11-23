Non così vicino con Tom Hanks su Rai 1: trama e cast del film di stasera 23 novembre

Tom Hanks torna in prima visione TV con Non così vicino, un dramedy in onda stasera, domenica 23 novembre, alle 21:30 su Rai 1. Un film che mescola ironia e profonda malinconia, raccontando come l'amore e l'amicizia possano inaspettatamente riaccendere il gusto per la vita anche nell'animo più burbero.
Trama: Il burbero Otto e l'inattesa rinascita
Il film è il ritratto di Otto Anderson, un uomo di 63 anni, vedovo, appena andato in pensione, che ha perso ogni interesse nella vita. Solitario, metodico e terribilmente irritabile, Otto è il guardiano scorbutico del suo quartiere, ossessionato dal rispetto delle regole e della pulizia. Il suo unico scopo è quello di ricongiungersi con la defunta moglie, Sonya, attraverso ripetuti e goffi tentativi di togliersi la vita.
Tuttavia, il destino (e il rumore molesto) ha in serbo per lui un piano diverso. Quando una vivace famiglia ispanica si trasferisce nella casa accanto, la vita di Otto viene letteralmente sconvolta dall'irruzione della vulcanica Marisol, una donna forte e incinta, mamma di due bambine e in attesa del terzo figlio, che non si lascia intimidire dal suo carattere spigoloso. L'insistenza e la generosità di Marisol e della sua famiglia finiranno per irrompere nel guscio di Otto, costringendolo ad aiutare il prossimo e, inaspettatamente, a riscoprire il valore della comunità e l'urgenza di sentirsi ancora necessario.
Cast del film Non così vicino
Il film è diretto da Marc Forster (noto World War Z e per Neverland- Un sogno per la vita, che ha avuto una nomination agli Oscar come Miglior Film).
- Tom Hanks - Otto Anderson: il protagonista, vedovo e burbero.
- Mariana Treviño - Marisol: la vicina energica che stravolge la vita di Otto.
- Manuel Garcia-Rulfo - Tommy: il marito di Marisol.
- Rachel Keller - Sonya: la defunta moglie di Otto, presente nei flashback.
- Truman Hanks - Otto da giovane: il figlio di Tom Hanks.
- Cameron Britton: Jimmy
- Juanita Jennings: Anita
- Mack Bayda: Malcolm
- Emonie Ellison: Anita da giovane
- Peter Lawson Jones: Reuben
- Laval Schley: Reuben da giovane
- Christiana Montoya: Luna
- Alessandra Perez: Abbie
- Kelly Lamor Wilson: Shari Kenzie
Curiosità della pellicola in prima visione su Rai 1
- Non così vicino è il rifacimento americano del film svedese del 2015, Mr. Ove (En man som heter Ove), tratto dal romanzo bestseller L'uomo che metteva ordine nel mondo di Fredrik Backman.
- La versione giovane del protagonista, Otto, è interpretata da Truman Hanks, figlio di Tom Hanks.
- L'attore è anche produttore del film insieme a sua moglie, Rita Wilson.
- Negli Stati Uniti, il film è stato distribuito limitatamente dal 25 dicembre 2022 e in tutte le sale dal 13 gennaio 2023. Nelle sale italiane è arrivato il 16 febbraio 2023.
-
L'incasso totale globale è stato di 113 milioni di dollari (64 milioni in Nord America e 49 nel resto del mondo), a fronte di un budget stimato in circa 50 milioni. In Italia, la pellicola ha incassato circa 1,5 milioni di euro.
-
Sull'aggregatore Rotten Tomatoes il film ha ricevuto il 70% di recensioni professionali positive (voto medio 6,1/10).
-
Su Metacritic ha ottenuto un punteggio di 51/100, indicando recensioni miste o medie.