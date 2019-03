Non ci resta che il crimine: in arrivo il sequel della commedia!

Non ci resta che il crimine è stato uno dei titoli più di successo di questo inizio 2019 nei cinema italiani e oggi è stato annunciato l'arrivo dell'atteso sequel della pellicola di Massimiliano Bruno!

La spassosa commedia ruotava intorno a tre amici, interpretati da Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi, che all'improvviso incappano in un wormhole mentre lavorano al loro tour dedicato ai luoghi storici dei trionfi e delle nefandezze della famigerata banda della Magliana: ed è proprio nel covo della sanguinaria organizzazione criminale che si ritrovano, nel giugno del 1982, con la città infervorata per i Mondiali di calcio e quell'atmosfera di fiducia e benessere che chi quegli anni li ha vissuti ricorda bene.

Il Lucisano Media Group ha comunica di avere avviato i lavori per la produzione del secondo capitolo di Non ci resta che il crimine, e Massimiliano Bruno si occuperà della sceneggiatura del sequel! Il cast ufficiale sarà annunciato nei prossimi mesi. Il regista aveva parlato della nascita del progetto durante la conferenza stampa con queste parole:

"Come suggerisce chiaramente il titolo, alla base c'è l'omaggio per un caposaldo della commedia italiana come Non ci resta che piangere. Con Nicola, Andrea e Menotti abbiamo pensato di tentare qualcosa di nuovo, una commistione di generi in cui Ritorno al futuro incontra Romanzo criminale, una action comedy che si muovesse tra la commedia fantastica americana e il poliziottesco italiano, con montaggio, fotografia e tecniche come lo split screen che richiamano un certo tipo di cinema."

Nel cast del film anche Edoardo Leo, Ilenia Pastorelli e Antonello Fassari.