Non aprite quella porta: licenziati i registi del reboot, David Blue Garcia riprenderà il lavoro da zero

Il reboot di Non aprite quella porta ha affrontato un ostacolo: i produttori hanno licenziato i registi, sostituiti con David Blue Garcia che non userà le scene realizzate.

Il lavoro sul reboot di Non aprite quella porta ricomincia da zero: Legendary ha infatti licenziato i registi Ryan e Andy Tohill a causa di differenze creative e le scene già realizzate in Bulgaria non verranno utilizzate. I registi, fratelli gemelli, erano stati impegnati sul set per circa una settimana.

Alla regia della nuova versione di Non aprite quella porta ci sarà quindi David Blue Garcia, autore di Tejano. Nel cast del lungometraggio horror ci saranno Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Jacob Latimore e Moe Dunford.

La sceneggiatura è firmata da Chris Thomas Devlin, mentre nel team dei produttori c'è anche Fede Alvarez.

Non aprite quella porta è un vero e proprio cult del cinema horror indipendente e ha terrorizzato più generazioni con il personaggio di Leatherface, destinato a diventare uno dei più famosi assassini seriali della storia del cinema dell'orrore.

Sul grande schermo si assisterà quindi al nuovo approccio della storia di quello che accade a un gruppo di ragazzi che, di ritorno da un viaggio, si fermano in una casa senza sapere che nell'abitazione c'è un killer armato di motosega pronto a seminare morte e terrore.