Noi: Jordan Peele svela il vero significato del finale dell'horror

L'acclamato horror Noi è nei cinema da giovedì scorso, Jordan Peele ha svelato il vero significato del finale del film per rispondere alle curiosità del pubblico. Non sono pochi gli spettatori che hanno deciso di rivedere il film più di una volta per comprendere i significati nascosti, anche il nostro approfondimento prova a dare una spiegazione del finale e degli altri misteri di Noi, ma adesso ci viene in aiuto lo stesso regista Jordan Peele.

Noi: Madison Curry in una scena del film

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti sulla trama di Noi di non proseguire nella lettura di questa news

Il finale di Noi svela che Adelaide (Lupita Nyong'o) e la sua famiglia sono riusciti a lasciare Santa Cruz. Nei flashback, scopriamo che Red ha rapito la vera Adelaide nella casa degli specchi anni prima per poi prenderne il posto. Il colpo di scena arriva all'improvviso, anche se Jordan Peele aveva anticipato in qualche modo la svolta seminando indizi difficili da cogliere alla prima visione. Alla fine Red ha la meglio e uccide Adelaide. ecco come ha commentato questa scelta il regista e autore della storia:

"Il film suggerisce che forse il mostro siamo noi. Riflette su di noi come individui e come gruppo. La protagonista del film è un surrogato del pubblico. Alla fine dei giochi, non avrei dato giustizia al significato del film se non avessi rivelato che noi siamo i cattivi del film e aderiamo al punto di vista del cattivo".

Scappa - Get Out: perché il nuovo fenomeno horror oggi è il più importante film sul razzismo

Per Jordan Peele la parola "cattivo" va usata con attenzione, visti i numerosi significati che il concetto assume in Noi. Come sottolinea anche la nostra recensione di Noi, la discussione sul vero significato di bene e male è aperta in un film denso di simbolismi e metafore. La sottile linea tra il mostro e l'umano viene messa continuamente in discussione grazie a una sceneggiatura ricca e intelligente. Nel finale del film Adelaide (in realtà Red), ormai al sicuro, scambia uno sguardo denso di significati col figlio Jason e poi sorride. Ecco come Jordan Peele ha commentato il sorriso in questione:

"Credo che quel piccolo sorriso che lei rivolge al figlio dica molte cose. Credo che sia un richiamo al malefico sorriso che aveva fatto da piccola, ma anche un segno dell'aver compreso che la sua famiglia uscirà più forte e più unita da questa esperienza."

