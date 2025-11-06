Noi del Rione Sanità, l'ultima puntata stasera su Rai 1: le anticipazioni di giovedì 6 novembre

Ultimo appuntamento per Noi del Rione Sanità, la fiction diretta da Luca Miniero sulla vera storia di don Antonio Loffredo, con Carmine Recano e Nicole Grimaudo. Questa sera, giovedì 6 novembre, su Rai 1 vanno in onda gli episodi 5 e 6, gli ultimi per capire le vicende di uno dei quartieri più complessi di Napoli che ha vissuto una vera e propria trasformazione anche grazie al protagonista di questa storia.

Al centro c'è infatti l'idea più ambiziosa: trasformare la Sanità in un modello di riscatto sociale e turistico, mentre le vite di Mimmo, Massimo ed Enzo incrociano l'ombra di Mariano e le decisioni della Curia. Ma scopriamo cosa succede con le anticipazioni dell'ultima puntata in onda questa sera.

Noi del Rione Sanità, stasera l'ultima puntata: cosa è successo fino a ora

Dopo un avvio in salita, don Giuseppe (Carmine Recano) è riuscito a farsi spazio nella Sanità aprendo chiese e attività al territorio. La morte di Sante ha incrinato il gruppo e spinto il parroco a un passo dall'addio, salvo poi restare grazie a un patto con i ragazzi. Gettare la spugna ora, gli hanno fatto capire, sarebbe troppo facile e soprattutto poco coerente con quanto professato fino a quel momento.

Massimo ha pagato in prima persona la spirale di violenza, Mimmo ha provato a tenere la testa a posto mentre Enzo ha incanalato il dolore nella rinascita, ma non prima di aver tentato la strada più facile, quella dell'odio. Intanto il laboratorio teatrale e le iniziative nel rione hanno ricucito legami e acceso talenti, restituendo alla comunità luoghi e fiducia.

Ma i precari equilibri privati - amori che sbocciano, amicizie di una vita messe alla prova, famiglie da proteggere - si intrecciano con una partita più grande: il progetto di rilancio dal basso che chiede responsabilità e coraggio. Il progetto comunitario è ripartito, ma l'influenza del boss Mariano (Giovanni Ludeno) e le resistenze della Curia restano i veri avversari.

Le anticipazioni degli episodi 5 e 6 in onda stasera su Rai 1

Nel quinto episodio don Giuseppe propone ai ragazzi una tappa simbolica a Pompei: non è solo una gita per il gruppo, ma un laboratorio a cielo aperto. L'idea è replicare alla Sanità un "modello" capace di valorizzare le risorse locali e attrarre visitatori.

Tra chi cerca una seconda occasione e chi decide di ricominciare altrove, il rione si stringe attorno a Manuela (Nicole Grimaudo) quando la figlia Matilde finisce in pericolo: la comunità reagisce come una squadra. Ma il banco di prova arriva quando Mariano tenta di trascinare Mimmo nell'ennesimo gioco sporco. Il ragazzo resterà fedele a sé stesso?

Nel sesto episodio l'intuizione del parroco diventa un vero e proprio progetto. Nasce così una cooperativa per rimettere al centro lavoro, dignità e identità del quartiere, a partire dalle Catacombe di San Gennaro. I fondi scarseggiano, ma un intervento in un convegno - e l'aiuto di chi non ci si aspetta - può cambiare l'inerzia di una città che sembra aver perso fiducia in se stessa.

Intanto Massimo e Mimmo, amici-nemici per destino più che per volontà, scelgono di affrontare la minaccia di Mariano. La legalità entra in scena, qualcuno decide di parlare e il castello di carte del boss comincia a scricchiolare. Si tratta dell'inizio di una nuova stagione per la Sanità?

L'appuntamento con Noi del Rione Sanità è stasera alle 21.30 circa su Rai 1.