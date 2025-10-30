Noi del Rione Sanità, stasera la seconda puntata della fiction su Rai 1: Don Giuseppe se ne va?

Napoli torna protagonista della prima serata con Noi del Rione Sanità, la fiction di Rai 1 che racconta la rinascita possibile anche nei luoghi più feriti. La seconda puntata, in onda questa sera, giovedì 30 ottobre, alza la posta e mette i protagonisti davanti a scelte che bruciano. Il teatro rimane un'ancora di salvezza ma la tentazione delle scorciatoie è sempre forte e alcuni legami si spezzano e si ricompongono.

È una Napoli concreta, quella della fiction, non certo da cartolina, dove la comunità prova a farsi scudo contro l'ombra del boss Mariano e dove i sentimenti dei più giovani (Mimmo e Caterina su tutti) devono fare i conti con regole familiari e pressioni che non lasciano respiro. Al centro c'è Don Giuseppe (Carmine Recano), chiamato al bivio più difficile della stagione: restare e combattere o ammettere la sconfitta e andarsene?

Noi del Rione Sanità, questa sera la seconda puntata: la trama del terzo episodio

Noi del Rione Sanità

Dopo la tragica morte di Sante, il quartiere è ancora sotto shock e ogni gesto quotidiano sembra appesantito dal dolore. Il laboratorio teatrale, simbolo del sogno di Don Giuseppe, non naviga in buone acque: mancano soldi, le luci fanno i capricci, i materiali scarseggiano.

Eppure i ragazzi non mollano e trasformano le difficoltà in speranza e si rimboccano le maniche. Mimmo stampa locandine e prova a tenere vivo un sentimento fragile per Caterina, Anna e Alex inventano scenografie con ciò che hanno, Massimo invece resta defilato, incastrato tra l'affetto per gli amici e la trazione fatale del boss Mariano.

Enzo, divorato dal lutto per il fratello, arriva a sfiorare la vendetta e poi si ferma sul ciglio di un atto dal quale non si torna indietro. Ma nel rione ogni passo ha conseguenze e infatti il danno ricade dove non dovrebbe: Massimo viene aggredito brutalmente, portandosi addosso cicatrici che cambieranno il modo in cui guarda sé stesso e gli altri.

Cosa vedremo nel quarto episodio, stasera su Rai 1

L'attacco a Massimo sconvolge il rione e innesca un effetto domino. Il ragazzo, segnato dentro e fuori, si lascia trascinare da Mariano, abbandonando la compagnia teatrale e gli amici. Enzo invece si isola, logorato dal senso di colpa, e anche il suo rapporto con Stella si spezza.

Intanto Mimmo deve affrontare un'altra prova: suo padre finisce nei guai con la giustizia dopo essere stato costretto a nascondere della droga per conto del boss. Caterina, su pressione del padre, è costretta ad allontanarsi da lui e come se non bastasse, Don Giuseppe, ormai convinto di aver fallito, pensa di lasciare il quartiere, ma il ricordo del padre - uomo giusto e generoso - lo riporta a sé.

E proprio quando tutto sembra perduto, sotto il Ponte della Sanità arriva la svolta: un patto tra il prete e i ragazzi per ricominciare, uniti dalla voglia di cambiare il loro destino.

Quando e dove vedere Noi del Rione Sanità

La seconda puntata di Noi del Rione Sanità va in onda giovedì 30 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.30. Gli episodi saranno disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.