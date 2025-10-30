Noi del Rione Sanità, stasera la seconda puntata della fiction su Rai 1: Don Giuseppe se ne va?

Tornano in prima serata i ragazzi di Don Giuseppe e le vicende del Rione Sanità di Napoli. La seconda puntata della fiction sulla vera storia di Don Antonio Loffredo questa sera alle 21.30 su Rai 1.

Noi del Rione Sanità
NOTIZIA di 30/10/2025

Napoli torna protagonista della prima serata con Noi del Rione Sanità, la fiction di Rai 1 che racconta la rinascita possibile anche nei luoghi più feriti. La seconda puntata, in onda questa sera, giovedì 30 ottobre, alza la posta e mette i protagonisti davanti a scelte che bruciano. Il teatro rimane un'ancora di salvezza ma la tentazione delle scorciatoie è sempre forte e alcuni legami si spezzano e si ricompongono.

È una Napoli concreta, quella della fiction, non certo da cartolina, dove la comunità prova a farsi scudo contro l'ombra del boss Mariano e dove i sentimenti dei più giovani (Mimmo e Caterina su tutti) devono fare i conti con regole familiari e pressioni che non lasciano respiro. Al centro c'è Don Giuseppe (Carmine Recano), chiamato al bivio più difficile della stagione: restare e combattere o ammettere la sconfitta e andarsene?

Noi del Rione Sanità, questa sera la seconda puntata: la trama del terzo episodio

Noi Del Rione Sanita Poster Serie Tv Rai
Noi del Rione Sanità

Dopo la tragica morte di Sante, il quartiere è ancora sotto shock e ogni gesto quotidiano sembra appesantito dal dolore. Il laboratorio teatrale, simbolo del sogno di Don Giuseppe, non naviga in buone acque: mancano soldi, le luci fanno i capricci, i materiali scarseggiano.

Eppure i ragazzi non mollano e trasformano le difficoltà in speranza e si rimboccano le maniche. Mimmo stampa locandine e prova a tenere vivo un sentimento fragile per Caterina, Anna e Alex inventano scenografie con ciò che hanno, Massimo invece resta defilato, incastrato tra l'affetto per gli amici e la trazione fatale del boss Mariano.

Enzo, divorato dal lutto per il fratello, arriva a sfiorare la vendetta e poi si ferma sul ciglio di un atto dal quale non si torna indietro. Ma nel rione ogni passo ha conseguenze e infatti il danno ricade dove non dovrebbe: Massimo viene aggredito brutalmente, portandosi addosso cicatrici che cambieranno il modo in cui guarda sé stesso e gli altri.

Cosa vedremo nel quarto episodio, stasera su Rai 1

L'attacco a Massimo sconvolge il rione e innesca un effetto domino. Il ragazzo, segnato dentro e fuori, si lascia trascinare da Mariano, abbandonando la compagnia teatrale e gli amici. Enzo invece si isola, logorato dal senso di colpa, e anche il suo rapporto con Stella si spezza.

Intanto Mimmo deve affrontare un'altra prova: suo padre finisce nei guai con la giustizia dopo essere stato costretto a nascondere della droga per conto del boss. Caterina, su pressione del padre, è costretta ad allontanarsi da lui e come se non bastasse, Don Giuseppe, ormai convinto di aver fallito, pensa di lasciare il quartiere, ma il ricordo del padre - uomo giusto e generoso - lo riporta a sé.

E proprio quando tutto sembra perduto, sotto il Ponte della Sanità arriva la svolta: un patto tra il prete e i ragazzi per ricominciare, uniti dalla voglia di cambiare il loro destino.

Quando e dove vedere Noi del Rione Sanità

La seconda puntata di Noi del Rione Sanità va in onda giovedì 30 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.30. Gli episodi saranno disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.