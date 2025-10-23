Noi del Rione Sanità da stasera su Rai 1: il cast, la trama, quante puntate vedremo

Da stasera Noi del Rione Sanità porta su Rai 1 la sfida di un prete che sceglie di restare dove è più difficile: al centro di uno dei quartieri simbolo di Napoli. Ispirata all'esperienza reale di Don Antonio Loffredo e diretta da Luca Miniero (produzione Rai Fiction con Mad Entertainment e Rai Com), la serie ha per protagonista Carmine Recano nei panni di Don Giuseppe Santoro, un parroco di quartiere che mette al centro lavoro culturale, reti sociali e responsabilità collettiva.

Non un santino, ma un personaggio che sbaglia, insiste, e invita tutti a prendersi una parte di futuro. Vediamo di cosa parla la prima puntata in onda questa sera alle 21.30.

Trama: cosa vedremo nella prima serata di Noi del Rione Sanità

Locandina di Noi del Rione Sanità

Il trasferimento forzato di Don Giuseppe (Carmine Recano) nella parrocchia del Rione Sanità di Napoli apre una storia che mescola fatti realmente accaduti e speranza di un futuro migliore. La chiesa è vuota, le famiglie diffidenti, la criminalità pervasiva.

Il primo gesto pubblico del nuovo parroco - un funerale celebrato senza paura nonostante il "divieto" - incrina il silenzio e legittima la presenza del sacerdote nello spazio caotico del quartiere. Da lì, l'idea di tenere insieme ragazzi e adulti passa attraverso l'arte: un laboratorio teatrale, le cui prove si svolgono in uno spazio (bellissimo) recuperato, piccoli ruoli di responsabilità. Questo è quello che serve a incuriosire e dare un'alternativa a un percorso che sembra già scritto per i ragazzi del Rione.

Il Natale contribuisce ad accendere la voglia di ripartire, ma il racconto si snoda tra scelte sbagliate e ferite improvvise che lacerano l'armonia faticosamente costruita. In fondo la serie insiste su una domanda semplice e potente: cosa significa "prendersi cura" di un luogo o di una persona?

Noi del Rione Sanità: il cast e una Napoli viscerale

Carmine Recano guida un cast intergenerazionale: al suo fianco Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio e Bianca Nappi, che compongono i personaggi "di chiesa".

Ma anche Nicole Grimaudo e una pattuglia di giovani attori cresciuti tra teatro e set partenopei - tra cui spicca Ludovica Nasti già vista in Mina Settembre e in L'amica geniale.

Le riprese, realizzate nel cuore del quartiere napoletano, restituiscono tutta la luce, i suoni e l'atmosfera del luogo. Napoli qui non è cartolina ma co‑protagonista con i suoi ipogei, le chiese e i cortili che diventano officine di lavoro e formazione, spazi vivi in cui il racconto prende corpo.

Quante puntate sono e dove vedere la fiction

Il formato di Noi del Rione Sanità è breve: tre appuntamenti, a partire da oggi, in prima serata su Rai 1 - giovedì 23 e 30 ottobre e giovedì 6 novembre - con la possibilità come sempre di vederla live e on demand su RaiPlay, dove l'intera miniserie sarà disponibile anche in modalità boxset.